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HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4'ü belediye başkanı olmak üzere toplam 9 HDP'li gözaltına alındı.

15.10.2019 09:42

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi, Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

ERCİŞ'TE 4 KİŞİYE GÖZALTI

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'NIN HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

NUSAYBİN'DE 3 KİŞİYE GÖZALTI

Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

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