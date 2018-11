'He For She' Kampanyasına Destek Çığ Gibi Büyüyor

Birletmiş Milletler geçtiğimiz yıl kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı için bir kampanya başlattı. 'Erkeğin desteği olmazsa ayrımcılık da son bulamaz' mantığıyla yola çıkılan projenin sloganı 'He for She' yani 'Kadın için erkek'.

Kampanya kadınların ekonomide ve sosyal hayatta güçlenmesini hedefliyor. Bu hedefe ulaşılırken yalnızca kadınların değil erkeklerin de desteği ve dayanışma içinde olmaları isteniyor.

UN Woman, kampanya yüzü olarak daha çok Harry Potter filmleri ile tanınan oyuncu Emma Watson ile yola çıktı. Watson, genç yaşına rağmen cesur açıklamalarda bulunuyor, açıklamaları ve popülerliği gerçekten de kampanyaya ilgiyi arttırıyor.

He For She Türkiye'de

Kampanya artık Türkiye'de de destek buluyor. Ülkemizde kampanyanın öncülüğünü Koç Holding başlattı. Kampanyanın tanıtımında konuşan Mustafa Koç, 'Kadınların önemli pozisyonlarda yer almaları, ön yargıların yıkılması için büyük önem taşıyor.' dedi. '90bin çalışanımızla ve bayilerimizle bu kampanyaya destek veriyoruz ve destek çağrısında bulunuyoruz' dedi. 'Kadınsız toplum, yarınsız toplum' mottosuyla sosyal medya paylaşımlarına destek veriyor Koç Holding.

Fenerbahçe'nin HeForShe Manifestosu şöyle; BİRLİKTE EŞİTİZ Fenerbahçe Spor Kulübü, Asırlık geçmişi ve değerleri ile Futbolu, basketbolu, voleybolu, masa tenisi ile Olimpiyatlarda gururla yer alan yelken, kürek, atletizm, boks, yüzme sporcuları ile Renklerine bağlı milyonlarca taraftarı ile toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete geçiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin 'Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz' diyerek başlattığı 'HeforShe Hareketi'ni destekliyor; Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için 'Birlikte Eşitiz!' diyor; Sarımızla Lacivertimizle Tüm Renkleri Kucaklıyoruz! Kadın, erkek binlerce sporcumuz, Kadın, erkek yüzlerce çalışanımız, Kadın, erkek yönetim kurulu üyelerimiz ve Kadın, erkek milyonlarca taraftarımız ile Öncü ve örnek olmak için HeForShe ile GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ. Bu yolda, tüm renkleri bize katılmaya, herkesi toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya davet ediyoruz.

#BenDeğilsemKim

Sanatçı Erdil Yaşaroğlu da 'Toplumun bir yarısı diğer yarısını baskı altında tutuyor. Hem korkunç hem saçma' diyor ve kampanyaya tam destek veriyor. Yaşaroğlu'nun Facebook sayfasındaki videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Siz de desteğinizi göstermek isterseniz, sosyal medya paylaşımlarınızda #heforshe ve/veya #bendegilsemkim hashtaglerini kullanınız.