He Jiankui Bebeklerin genlerini değiştirdiğim çalışmamla gurur duyuyorum

He Jiankui Bebeklerin genlerini değiştirdiğim çalışmamla gurur duyuyorumSibel Deniz İstanbul, 29 Kasım (DHA) 'Dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu doğduğunu iddia eden Çinli bilim insanı He Jiankui, Hong Kong'da gerçekleşen genom zirvesinde çalışmasını savundu.Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacısı He Jiankui, bu hafta başlarında çocuk sahibi olmak isteyen yedi çift için embriyolarda genetik değişiklik yaptığını, çiftlerden bir tanesinin başarılı bir hamilelik sonrası ikiz sahibi olduğunu ve bu ikizlerinde HIV virüsüne karşı doğal olarak dirençli olduğunu belirtmişti.Bilim insanının bu duyurusu tıp çevrelerince hoş karşılanmayıp kınanmış ve hatta birçok ülkede gen-düzenlemenin potansiyel riskleri tam olarak bilinmemesi nedeniyle bu tür çalışmalar yasaklandığı için çalışması 'canavarca' nitelenmişti.Bunun üzerine Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmadan habersiz olduklarını, bir araştırma başlatacaklarını ve Jiankui'nin Şubat'tan beri ücretsiz izinde olduğunu açıkladı.Jiankui gelen kınamalara karşın Kong-Kong'da gerçekleşen ikinci uluslararası insan genomu düzenleme zirvesinde ikiz bebeklerin genlerini HIV'e karşı dirençli olacak şekilde değiştirdiği için 'gurur duyduğunu' belirtti. Ayrıca, üniversitenin, yaptığı araştırmadan haberinin olmadığını doğrulayıp araştırması için gerekli fonu kendi bulduğunu da belirtti. Buna ek olarak, Jiankui ikiz bebeklerin 'normal ve sağlıklı doğduğunu, isimlerinin Lulu ve Nana olduğunu ve gelecek 18 yıl boyunca bebeklerin gözlemleneceğini açıkladı.Jiankui ayrıca, 'başka bir potansiyel hamileliğin' olduğunu, fakat gen düzenlemesi yapılmış embriyonun erken aşamada olduğunu iddia etti ve çalışmasının 'beklenmedik şekilde sızdırıldığını' buna bağlı olarak da klinik denemelerin durduğunu açıkladı.