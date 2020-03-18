Hearthstone "Ashes of Outland" Güncellemesi Açıklandı
Blizzard, Hearthstone için en son güncellemeyi "Ashes of Outland" şeklinde duyurdu. Nisan ayında yayınlanması beklenen güncelleme,
18.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:32
Blizzard, Hearthstone için en son güncellemeyi "Ashes of Outland" şeklinde duyurdu. Nisan ayında yayınlanması beklenen güncelleme, 2020 yılı için Hearthstone'un ilk güncellemesi.
Blizzard'ın Hearthstone güncellemeleri, Warcraft evrenine dayanıyordu. "Outes of Outland" ile ilk "World of Warcraft" güncellemesinin ise Burning Crusade'e dayanacağı söyleniyor. Oyunun dayandığı güncelleme göz önüne alındığında, oyuna yeni bir "Demon Hunter" sınıfının eklenecek olması şaşırtıcı bir bilgi.
Güncelleme için Ön Siparişler Açıldı
Blizzard, "Ashes of Outland"'in, Hearthstone'un ilk yeni sınıfı olan Demon Hunter'ı tantacağını söylüyor. Şeytani enerjilerle güçlendirilen "Demon Hunter", dizginsiz bir öfkeye sahip. Güncellemede, ayrıca bir ton yeni kart, asallar şeklinde yeni bir efsanevi minyon ve ayrıca oyuncuların "Ejderha Yılı" güncellemelerinden ücretsiz paketler kazanmalarını sağlayacak yeni bir görev zinciri bulunacağı söyleniyor.
"Ashes of Outland" güncellemesi, oynamak için ücretsiz yeni bir solo macera olacak gibi görünüyor. "Ashes of Outland" kart paketleri, "Serpantin" kartı ve "Ashes of Outland Altın Efsanevi" kartı için ön siparişler verilebiliyor.
Blizzard'ın Hearthstone güncellemeleri, Warcraft evrenine dayanıyordu. "Outes of Outland" ile ilk "World of Warcraft" güncellemesinin ise Burning Crusade'e dayanacağı söyleniyor. Oyunun dayandığı güncelleme göz önüne alındığında, oyuna yeni bir "Demon Hunter" sınıfının eklenecek olması şaşırtıcı bir bilgi.
Güncelleme için Ön Siparişler Açıldı
Blizzard, "Ashes of Outland"'in, Hearthstone'un ilk yeni sınıfı olan Demon Hunter'ı tantacağını söylüyor. Şeytani enerjilerle güçlendirilen "Demon Hunter", dizginsiz bir öfkeye sahip. Güncellemede, ayrıca bir ton yeni kart, asallar şeklinde yeni bir efsanevi minyon ve ayrıca oyuncuların "Ejderha Yılı" güncellemelerinden ücretsiz paketler kazanmalarını sağlayacak yeni bir görev zinciri bulunacağı söyleniyor.
"Ashes of Outland" güncellemesi, oynamak için ücretsiz yeni bir solo macera olacak gibi görünüyor. "Ashes of Outland" kart paketleri, "Serpantin" kartı ve "Ashes of Outland Altın Efsanevi" kartı için ön siparişler verilebiliyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Teknoloji
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