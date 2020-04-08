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Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Akkaraman koyun sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

08.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:44
Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu
Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Akkaraman koyun sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

TİGEM'in Ulaş işletmesini ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, işletmenin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ayhan burada yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli gündem maddesinin Korona virüs ile mücadele olduğunu belirtip, sağlık alanında yapılan çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü dile getirdi. Ayhan, "Üretim, tarım ve hayvancılıkta süreklilik bizim olmazsa olmazlarımızdandır. TİGEM'in de katkılarıyla küçükbaş hayvancılıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız da arzu ettiğimiz hedefleri tutturacağız inşallah. İl genelinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün koordinesinde güzel çalışmalarımız var. Şu ana kadar 700 bin küçükbaş hayvanımız oldu. Kısa zamanda hedefimiz olan 1 milyon rakamına ulaşacağız. TİGEM'in merkez olması ve bu işe öncülük etmesi çok önemli. Burada sadece küçükbaş hayvancılık değil, zirai faaliyetler de var." diye konuştu.

"Kangal Akkaraman Koyunu Sivas'ın Önemli Değeri"

Sivas'ın önemli değerleri olduğunu, bunlardan birinin ise yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyunu olduğu ifade eden Vali Ayhan, "Mevsimsel anlamda buranın coğrafyasına uygun olan Kangal Akkaraman koyunlarının yapılacak önemli çalışmalarla, ülkemizin farklı coğrafyalarına gitmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Tarım ve hayvancılık çalışmaları Sivas'ta hız kesmeden devam ediyor, edecek. Bu zamanda çok anlam kazandı ve daha da destek olacağız. Sivas'ta üretilen bütün zirai ve hayvansal çalışmalar ülkemizin farklı yerlerine gidecek. Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce başlattığımız, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesinin de anlamlı bir proje olduğunu bir kez daha görmüş olduk. TİGEM'deki arkadaşlara ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Sivas coğrafyasında ekilmeyen alanın olmaması; kuzu, koyun seslerinin, hayvan seslerinin her şartta ve her durumda duyulduğu bir şehir için gayret gösteriyoruz. İnsanların huşu içerisinde, geleceğe güvenle baktığı bir şehir kimliğini arttırarak devam ettirsin istiyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Salih Ayhan, Kangal, Sivas, Güncel
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