Hedef 1 Milyon Zeytin" Projesi Meyvesini Veriyor

20 Kasım 2018 Salı 12:22



20 Kasım 2018 Salı 12:22

Manavgat Ziraat Odası'nın 2007 yılında başlattığı "Hedef 1 Milyon Zeytin" projesi kapsamında dağıtılan zeytin fidanlarının sayısı 1 milyon 100 bini aşarken, hasat edilen zeytinden Manavgat Ziraat Odası'nın Zeytinyağı Sıkma Tesisi'nde işleniyor.Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden (TZOB) yapılan açıklamaya göre, 11 yıl önce Manavgat Ziraat Odası'nın dağıttığı zeytin fidanlarının sayısı 1 milyon 100 bini aştı.2011 yılında faaliyete geçen Manavgat Ziraat Odası Zeytinyağı Sıkma Tesisi de günlük 120 ton zeytin sıkma kapasitesiyle hizmet veriyor. Tesis, yaklaşık 3 ay süren sezon boyunca 24 saat faaliyet gösteriyor, zeytin dolu traktörler fabrika önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, iktisadi işletme kurarak hizmete açılan Zeytinyağı Sıkma Tesisi'nin kar amacı gütmeden üreticilere hizmet vermek amacıyla kurulduğunu bildirdi.Tesisin piyasayı regüle ettiğini belirten Metin, şunları kaydetti:"Biz bu yola çıkarken tek maksadımız çiftçinin menfaatini korumak, çiftçimizin bize verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanmaktı. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte piyasa şartlarında üreticimiz lehine gelişmeler yaşandı. Bu tesis bir nevi üretici birliği rolünü üstlenmiş, piyasanın üretici lehine oluşmasına katkı sağlamıştır. Biz tesisimizi hizmete açmada önce piyasada çiftçinin getirdiği ürün bazında üretilen her 6 kilogram zeytinyağından 1 kilogram zeytinyağı sıkma bedeli olarak alınıyordu. Biz sıkma bedeli olarak 10 kilogramda 1 kilogram yağ aldık. Tesisimizin kapasitesi şu an tüm Manavgat'ın zeytinlerine yetmiyor ama tesisimizin üreticiden aldığı talebi görenfirmalar da sıkma bedeli olarak 8 kiloda 1 kilo yağ alarak zeytin sıkmaya başladı. Üreticimize avantaj sağlayan bu durum amacımıza ulaştığımızı kanıtlıyor."Tesiste geçen yıl 4 bin 162 ton zeytinyağı sıkımı yapıldığını ifade eden Metin, Oda olarak otomatik paketleme sistemi kurduklarını ve tesiste sıkılan zeytinyağlarını satışa sunmayı hedeflediklerini bildirdi. Manavgat Ziraat Odası Zeytinyağı (MZO) markası için patent aldıklarını da kaydeden Metin, "Önümüzdeki sezon piyasaya girmek istiyoruz. Üreticilerimizden zeytin alımı yapacak, bu zeytinleri işleyip ambalajlayıp üreticimizin zeytinyağını Türkiye genelinde satışa sunacağız. Kendi satış mağazamızı kurmak da projelerimiz arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de Zeytinyağı İşleme Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Manavgat'ta zeytincilik faaliyetlerinin Ziraat Odası'nın çalışmalarıyla ciddi bir gelişme kaydettiğini belirten Yiğit, "İlçemizde dağa taşa zeytin ekilmiş durumda. O zeytinler bu fabrikada en doğru şartlarda zeytinyağına dönüşüyor. Ziraat Odası'nın markalaşma konusunda da çalışmaları devam ediyor. Çiftimizin zeytin ve zeytinyağı Türkiye piyasasına rahatlıkla girebilir." dedi.