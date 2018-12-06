Hedef 30 Bin Çocuğu Sporla Buluşturmak

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklığında geçen yıl uygulanmaya başlanan Okullar Sporla Buluşuyor Projesi ile 15 bin öğrencinin sporla tanıştığı, projede bu yılki hedefin 30 bin çocuğa ulaşmak olduğu bildirildi.
Okullar Sporla Buluşuyor Projesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı uygulama protokolü, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle imzalandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
, törende yaptığı konuşmada, 2017'de imzalanan protokolle yürürlüğe giren projeyi, bu yıl da kaldığı yerden devam ettireceklerini söyledi.
Projenin Antalya'da 1-4'üncü sınıfta okuyan öğrencileri kapsadığını aktaran Hacıcaferoğlu, şunları kaydeti:
"İlkokul çağındaki çocukları kötü alışkanlıklara karşı korumak, yetenekli sporcuların seçimini yapmak, spor kültürünü aşılamak, onlara sosyal sorumluluk vererek bir şey olma sorumluluğunu aşılamak amacıyla Okullar Sporla Buluşuyor Projesi'ni başlattık. 2017'de hayata geçirilen projeyle 15 bin öğrenci sporla tanışma fırsatı buldu. Projede bu yıl ki hedefimiz ise 30 bin çocuğa ulaşmak." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
da düzenlenecek spor etkinlikleriyle başarıyı artırmak için daha fazla çalışacaklarını belirtti.
Proje sayesinde öğrencilerin Türkiye
çapında önemli başarılar elde edeceğine inandığını dile getiren Arslan, "Antalya ve ilçelerinde bulunan birçok okulun spor etkinliklerine katılması, öğrencilerimizin sporla buluşması, yeni yetenekli sporcuların ortaya çıkması ve bunları en iyi şekilde değerlendirilerek Türk sporuna kazandırılmasının temennisi içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Burhanettin Hacıcaferoğlu,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Antalya
06 Aralık 2018 Perşembe 19:27