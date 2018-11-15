Hedef Dünya Sıralamasında İlk Yüzde 3 Türk Üniversitesi

15 Kasım 2018 Perşembe 14:14



15 Kasım 2018 Perşembe 14:14

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünya üniversiteler sıralamasında ilk 100'ün içine 3 Türk üniversitesini konumlandırmak istediklerini söyledi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBU) düzenlediği "MCBÜ 2'nci Uluslararası Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi"nde konuşan Mandal, üniversite-sanayi işbirliği sürecindeTÜBİTAK'ın konumu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.TÜBİTAK'ın 2017 yılında 10 milyonu aşkın kişiyle projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Mandal, "Türkiye'nin nüfusunu göz önüne alırsak bu rakam bizim için çok önemli. Gençlerimize bölgesel ve ulusal yarışmalar ile ulaşmaya çalışıyoruz. Projelerini değerlendirip onlara yol haritası çiziyoruz." dedi.Mandal, bilginin çıkış noktası olan yayın ve patentlerde artış olduğunu ancak yayınların niceliğine değil de niteliğine bakıldığı zaman Türkiye'nin dünya ortalamasının altında kaldığını ifade etti.Mandal, "TÜBİTAK 2019 yılı itibariyle alt basamakta kalan yayınları desteklememe kararı aldı. Çünkü aynı yerde sürekli gidip geliyoruz. Ama biz yeniliklere ve üretime katkı sağlayacak fikirlere her zaman açık olacağız." diye konuştu."Hedef dünyadaki ilk100 üniversite arasında 3 Türk üniversitesi"Türkiye'nin yakaladığı çıkış ile yüzde 20 civarında olan orta yükseklikteki teknolojilerin yüzde 34'e çıktığını ve bunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:"Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünya üniversite sıralamalarında ilk 100'ün içine 3 üniversitemizi konumlandırmak istiyoruz. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler değil. Artık radikal değişimler yapmamız lazım. Artık yavaş iyileşmeler değil. Ciddi ve kalıcı çözümler ile hedeflerimize ulaşmalıyız. TÜBİTAK'a göre Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için anahtar 5 kelime belirledik. Bunlar araştırma, teknoloji, geliştirme, yenilik ve hep unuttuğumuz insan kaynağı"Yeni projeler için 2019'da yeni çağrı dönemi başlayacakYeni projeler için 3 ay öncesinden çağrı yaptıklarını anlatan Mandal, "Bu konuda çok eleştiri alıyoruz. Ama hak veriyoruz çünkü hem hedef odaklı diyoruz ama çağrıyı 3 ay öncesinde açıyoruz. Çok kuvvetli bir proje ile bize gelmek için 3 ay çok yeterli bir süre değil. Biz 2019 yılından itibaren gelecek 2 yıl içindeki hedef odaklı çağrıları hangi çeyrek diliminde açacağımızı görecek ve bileceksiniz. Tarih belirsizliğini ortadan kaldırdığımız takdirde daha hedef odaklı projelerin bize ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Mandal, MCBÜ Teknokent'i ziyaret ederek, buradaki üretimleri inceledi.