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Hedef filmi konusu nedir? Hedef oyuncuları ve Hedef özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hedef filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hedef konusu, Hedef özeti ve Hedef oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hedef filminin detayları…

13.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:19

İzleyenleri ekrana bağlayan Hedef filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hedef filmini izleyecek olanların merak ettiği Hedef konusu nedir, Hedef oyuncuları kimler ve Hedef özeti gibi konuları inceliyoruz.

HEDEF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır. Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür.

HEDEFOYUNCULARI VE KADROSU

Hedef filmi türü: Aksiyon, Gerilim,

Hedef filmi yapım yılı: 2014

Hedef filmi yönetmeni : Yoon Hong-seung ,

Hedef filmi oyuncuları: Ryu Seung-ryong , Lee Jin-wook , Yu Jun-sang , Kim Sung-ryung , Jo Yeo-jeong , Jo Eun-ji , Lee Hyun-Wook

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Hedef filmi konusu nedir? Hedef oyuncuları ve Hedef özeti!

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