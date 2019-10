Hedef, her ilde bir riskli bebek izleme merkezi

Hedef, her ilde bir riskli bebek izleme merkeziHaluk KARAASLAN-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Yüksek İhtisas Üniversitesi bünyesinde geçen Mart ayında açılan Riskli Bebek İzleme Merkezi'nde, erken doğan bebekler doğum öncesi ve sonrasında takip edilerek, olası risklerden korunuyor. Riskli Bebek İzleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıymet İkbal Bakal, "Merkezde riskli bebek takibinde uzmanlar yetiştirip, Türkiye'de bu konuda her hastanede bir riskli bebek izleme merkezi açmak istiyoruz" dedi.Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Prof. Dr. Kıymet İkbal Bakal, 2007-2009 arasında Hollanda Groningen Üniversitesi'nde erken tanı, erken rehabilitasyon alanında eğitim alıp, Türkiye'de 'riskli bebek kongresi' düzenleyerek bu grupla çalışan sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. Bakal, ardından Hollanda'da bulunan Riskli Bebek İzleme Merkezi'nin Türkiye'de de kurulması için görev yaptığı üniversite yönetimi ile görüştü. Bunun üzerine geçen Mart ayında, üniversite bünyesinde Riskli Bebek İzleme Merkezi kuruldu. Türkiye'de riskli bebeklerin tanı ve erken müdahalesi ile izlem süreçlerinde yaşanan mevcut sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik beklenti ve çözüm önerilerinin tanımlanması, riskli bebek tanı ve izlemi için kurulan merkezde, erken doğan bebekler doğum öncesi ve sonrasında takip edilerek, olası risklerden korunuyor.'ERKEN DÖNEMDE TESPİT ÖNEMLİ'Prof. Dr. Bakal, Avrupa'nın pek çok yerinde riskli bebek merkezlerinin bulunduğunu, Türkiye'de bu konuda çalışan ilk merkezi kurduklarını söyledi. Erken doğan bebeğin aile kadar doktorlar için de sürpriz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bakal, "24 haftalık erken doğmuş bir bebek, aile için bir sürpriz. Çoğu zaman bebeği takip eden kadın doğum hekimi için de bir sürpriz olabiliyor. Normalde beynin anne karnında 40 haftaya kadar belirli gelişim basamaklarını tamamlaması gerekirken, bu basamakları tamamlamadan dünyaya geliyor. Bu bebeklerin erken dönemde oluşturdukları riskler ve bunların fonksiyonel olarak nelere zarar verdiğini ya da ne kayıpları olduğunu erken dönemde tespit etmek çok önemlidir. Çünkü erken dönemde tespit ediyoruz ve ilk üç yıl ona yönelik rehabilitasyonla 'altın dönem' dediğimiz o ilk 3 yılda rehabilitasyonla bebeklerimizi normal sağlıklı yaşıtlarının durumuna ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.'TÜM TÜRKİYE'YE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'Merkezde doktorların yanı sıra sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık gibi birimler de oluşturduklarını söyleyen Prof. Dr. Bakal, "Bebeği yaşatma ve bakımla ilgili hekim grubumuz belli bir tedavi uyguluyor. Ancak ailenin de psikolojik ve ekonomik yükü o kadar fazla artıyor ki, onların sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu pilot uygulama Yüksek İhtisas Üniversitesinde başlayıp, sonrasında üniversite hastaneleri başta olmak üzere tüm eğitim araştırma hastanelerinde kurulması hedeflenmektedir. Merkezde riskli bebek takibinde uzmanlar yetiştirip, Türkiye'de bu konuda her hastanede bir riskli bebek izleme merkezi açmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Bakal, merkezde üniversite öğrencilerin de eğitim gördüğünü kaydetti.