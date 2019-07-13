Hedef İzmir'den direkt uçuş sayısını artırmak

1 Haziran'dan itibaren İzmir'den Avrupa'nın bazı noktalarına direkt uçuşlar başlattıklarını açıklayan Karaer, bu sayıyı arttırmak istediklerini söyledi.İzmir Ticaret Odası olarak ticari ve turistik açıdan yurt dışına yapılacak olan direkt uçuşların arttırılması konusunda her zaman desteğe hazır olduklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğluda "SunExpress Havayolları ile geçen hafta bir işbirliği protokolü imzaladık. Oda olarak direkt uçuşların arttırılması konusunda her zaman desteğe ve işbirliğine açığız" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in ev sahipliği yaptığı ziyarete Corendon ekibinin yanısıra ETİK Başkanı Mehmet İşler ve TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer de katıldı. İzmir'den yurt dışına doğrudan uçuşların arttırılması konusunda havayolu şirketleriyle ile sıkı temas halinde olduklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu "İzmir Ticaret Odası olarak, kentimizin turistik ve ticari potansiyelinin hayata geçirilmesine büyük katkısı olduğuna inandığımız yurtdışı direkt uçuşların artırılması konusunda havayolu şirketleriyle yakın temasımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'den direkt uçuşların arttırılmasına yönelik olarak SunExpress ile imzaladığımız işbirliği protokolünün ardından, şimdi de OdamızdaCorendon Havayolları yöneticilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İzmirli firmaların direkt uçuş konforu ile yurtdışı iş bağlantılarını daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için İzmir'den yurt dışına açılan hatların tanıtımının yapılması ve hattın tutunma şansının artması için Oda olarak zaman desteğe hazırız. Bu kapsamda, Corendon Havayolları ile oluşturulabilecek işbirliği olanaklarına da açığız" dedi.

İZMİR'DEN AVRUPA'YA DOĞRUDAN UÇUŞ

20 yıl önce Hollanda pazarında tur operatörlüğü ile turizm sektörüne giren Corendon Havayolları'nın zaman içinde turizm sektörünün önemli aktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de 25 uçak filosu ile her yıl 750 bin yolcu taşıdıklarını ifade etti. Karaer, İzmir'i önem verdiklerini ve 1 Haziran 2019'dan itibaren İzmir'den Avrupa'nın bazı noktalarına direkt uçuş başlattıklarını söyledi.