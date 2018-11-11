Hedef Kupa!

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Fenerbahçe bu sezonki esas hedefini belirledi. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki ana hedefi Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazanmak olacak. Lige, tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren sarı-lacivertlilerde ilk 4 hedefi bulunuyor. Ancak mevcut durumda bunu başarmak çok zor duruyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'na katılamama riski söz konusu oluyor.

Avrupa Ligi amacı

Bu nedenle Avrupa'da olmanın en kolay yolu Ziraat Türkiye Kupası 'nı almak. Önceki sezonlarda ikinci planda kalan bu hedef çerçevesinde sarı-lacivetliler yedek kadro ile maçlara çıkmıştı. Bu sezon ise takım bu kupayı ilk hedef olarak belirlediği için maçlara as kadro ile çıkılacak.

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki diğer hedeflerinden biri de Avrupa Ligi olacak. Ligdeki sıkıntıları biraz olsun hafifletmek için Avrupa Ligi'ne de ağırlık verilecek. Erwin Koeman ile yeni sistemin oturması ile birlikte takımın, Avrupa'da üst turlara çıkabileceği öngörülüyor. Bu sayede taraftarda ortaya çıkan hayal kırıklığı biraz olsun hafifleyecek.