Hedef milli sporcu yetiştirmek

İSTANBUL'UN çeşitli bölgelerinden 13 engelli genç, BESYO öğrencileri ile spor yapıp oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Engelli gençleri sporla yaşamın içine kattıklarını belirten BESYO Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu, "Engelli bireyleri spora yönlendirip paralimpik oyunlara gidebilecek milli takım sporcularının yetiştirilebileceğini göstermeyi hedefledik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 4 ayrı federasyon bünyesinde toplam 43 bin 858 lisanslı engelli sporcu yer alıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda 1179'u kadın olmak üzere 22 branşta 7 bin 216 engelli lisanslı sporcu var. Bunun yanı sıra özel sporlarda ise 20 bin 170 lisanslı sporcu bulunuyor. İşitme engellilerde 24 branşta 10 bin 828, görme engellilerde ise 8 branşta 5 bin 644 lisanslı sporcu mücadele veriyor.

Özel gereksinimli çocukları spor ile yaşamın içine katmayı ve onları iyi birer sporcu haline getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Nişantaşı Üniversitesi bu kapsamda bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Rekreasyon Bölümü ile Engelsiz Yaşam Birimi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli bölgelerinden gelen 18-20 yaşları arasındaki 13 engelli genç üniversite öğrencileri ile spor aktivitesi gerçekleştirdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan engelli gençler, BESYO öğrencileri ile spor yapıp, oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

"ONLARIN ÜRETKEN HALE GELMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ"

Böyle bir etkinliği üniversitelerinde gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 10'u engelli bireylerden oluşuyor. Unutmamak lazım ki her insan bir engelli adayıdır. Bu bakımdan bu genç kardeşlerimizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Bu etkinliklerin sürekli olması gerekiyor. Onlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Aynı zaman diliminde yaşıyoruz. O bakımdan 'engelli' kelimesine olan bakış açısını yıkarsak eşitliği sağlamış oluruz. Onların topluma ve hayata kazandırılması, üretken hale getirilmesi için çabalıyoruz. Üniversite olarak biz de bu doğrultuda onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

MİLLİ SPORCU YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

BESYO Müdürü Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu ise "Bu etkinlik ile amacımız engelli kişilerin de birey olduklarını unutmadan onları yaşamın içine dahil etmek. İkinci amacımız ise bizlerin engelli bireylerin de hayatın içerisinde olduğunun farkında olmamız. Sadece sağlıklı kişilerin değil herkesin spor yapabileceğini göstermek istedik. Onları spora yönlendirip paralimpik oyunlara gidebilecek milli takım sporcularının da yetiştirilebileceğini göstermeyi hedefledik. Bu etkinliği uzun soluklu ve devamlılığı olan bir hale getirmek için ilgili kurumlarla irtibatlarımız sürüyor. Büyük ihtimalle de bu işin devamlılığını sağlayacağız" diye konuştu.