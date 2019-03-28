Hedef Pazar: Batı Afrika Toplantısı EİB'de

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Steelorbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.'nin destekleri ile Çelik Dış Ticaret Derneği organizasyonunda 28 Mart 2019 Perşembe günü 12:30-17:00 saatleri arasında Ege İhracatçı Birlikleri 7. Kat Konferans Salonu'nda "Hedef Pazar: Batı Afrika Toplantısı" gerçekleştirilecektir.

Toplantıda katılımcılar Batı Afrika pazarında ticari riskler ve risklerin sigortalanması hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın'ın açılış konuşmalarını yapacağı "Hedef Pazar: Batı Afrika Toplantısı'nın, Batı Afrika pazarında riskler, sigortalanması ve yönetimi başlıklı Panelbölümünde ise; Nart Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart'ın moderatörlüğünde; COFACE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Emre Özer, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Koray Erden, Atradius Türkiye Ülke Müdürü Taner Işık ve Çelik Dış Ticaret Derneği Temsilcisi Ali Sezen katılımcılara, Batı Afrika pazarında ticari riskler ve risklerin sigortalanması hakkında bilgi verecekler.

Kaynak: Bültenler