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Hedef spor yapan Türkiye

Türkiye; 42 ülke içinde 39 ülkeyi geride bırakarak 3'üncü sırada yer aldıOzan Karakuş: "2020 için hazırladığımız projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak ve Avrupa'da birinci sıraya yerleşmek için çalışmalara devam ediyoruz"İSTANBUL, -Türkiye, Avruya Spor Haftası'na katılan 42 ülke içinde 39...

08.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:54 Hedef spor yapan Türkiye

; 42 ülke içinde 39 ülkeyi geride bırakarak 3'üncü sırada yer aldı

Ozan Karakuş: "2020 için hazırladığımız projeyle 5 milyon kişiye yaptırmak ve 'da birinci sıraya yerleşmek için çalışmalara devam ediyoruz"

İSTANBUL, -

Türkiye, Avruya Spor Haftası'na katılan 42 ülke içinde 39 ülkeyi geride bırakıp 3'üncü sıraya yerleşti. 

Avrupa Spor Haftası kapsamında, 18-19 Haziran tarihlerinde Belçika'nın başkenti 'deki Avrupa Parlamento Binası'nda Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısı (European Week of Sports Ambassadors Meeting) düzenlendi.

Spor Endüstrisi A.Ş. Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçildiği günden beri Türkiye'de "Aktif Ol" sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiyi 81 ilde onlarca proje yaptırdı. Türkiye, bu sene yaptığı çalışmalar ile Avrupa Spor Haftası'na katılan 42 ülke içinden hiç fon almadan 39 ülkeyi geride bırakıp 3'üncü sıraya yükseldi.  22 Kasım'da tekrar Avrupa Parlementosu'na davet edilen Spor Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Karakuş, yaptırkları projelerin sunumlarını ve gerekli görüşmeleri yapacak. Fon yöneticilerinin görüşmeleri sonrasında hangi ülkelere ne kadar fon verileceğinin belirleneceği toplantıya gitmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olan Ozan Karakuş, asıl hedeflerinin 2020 olduğunu söyledi. Ozan Karakuş, "2020 için hazırladığımız projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak ve Avrupa'da birinci sıraya yerleşmek için çalışmalara devam ediyoruz. Yaptığımız işler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her alanda Avrupa'da 'u tanıtmaya gayret ediyoruz" dedi.



İstanbul, Brüksel, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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