Haberler » Güncel » Haber

Hedef, sürekli ve kaliteli elektrik

YEDAŞ, 'Sürekli ve Kaliteli Elektrik' temalı eğitim çalışmaları kapsamında bu kez Elektrik Tesisatçıları Odası üyelerini ağırladı.

30.09.2019 11:31Hedef, sürekli ve kaliteli elektrik
YEDAŞ, 'Sürekli ve Kaliteli Elektrik' temalı eğitim çalışmaları kapsamında bu kez Elektrik Tesisatçıları Odası üyelerini ağırladı.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde yaklaşık 2 milyonun üzerinde vatandaşın elektrik enerjisi ihtiyacını kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunan YEDAŞ, 'eğitim' çalışmaları kapsamında Samsun'da faaliyet gösteren elektrik tesisatçılarına yönelik eğitim semineri düzenledi.

EDAŞ ONLINE

Genel Müdürlük Eğitim Salonunda düzenlenen eğitim seminerine Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı Osman Saka ile birlikte çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı. 'Yeni bağlantı' sürecinde, elektrikçi ve yapı sahiplerinin proje onay ve bağlantı başvurusu yapabilme imkanı sağlayan 'EDAŞ ONLINE' hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, yeni bağlantı sürecinin son aşaması olan 'tesisat kontrol ve geçici kabul başvurularınının da Online yapılabileceği belirtilerek, "Online uygulama ile yapı sahipleri ve elektrikçiler başvurularını işletmelerimize gelmeden, bulundukları yerden yapabilecek, 7/24 faaliyette olacak sistemde işlemlerini yürütebilecek ve takip edebilecektir" denildi.

Saha kontrolü, trafo testi

Seminerde, işe başlama ve iş bitirme evrakının sisteme yüklenmesi, tesisat kontrol talebinde bulunulması, yapı bağlantı projesinin sisteme yüklenmesi ve akım trafo test başvurusunun yapılması, enerjilendirme talebinde bulunulması, konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitim semineri sonunda yaptığı kısa konuşmada Oda Başkanı Osman Saka, YEDAŞ yetkililerine teşekkür etti. - SAMSUN

Amasya, Samsun, Çorum, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19 Bitlis'te öğrencilere deprem çantası ve eğitimi
16:18 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
16:18 Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri
16:18 Komşu illerden Başkan Şerifoğulları'na ziyaret
16:18 Marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi
16:17 ATSO'dan Sokakta Muhteşem Gala
16:16 Adil Pelister: "Yeni Ekonomi Programı, kimya ihracatçısına güç katacak"