Hedef; "Temiz Şehir İnegöl"

Belediye Başkanı Alper Taban, "2019 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Temiz şehir, marka kent İnegöl olabilmesi için ve nihayetinde temiz şehir unvanını alabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Temiz şehir, marka kent İnegöl olgusuna ulaşabilmek adına 7/24 düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Temizlik hususunda pek çok farkındalık çalışması ve yeni yeni uygulamalar hayata geçirilirken, 'bir şehir kirletmeyerek temiz kalabilir' düsturuyla çıkılan bu yolda 'Temiz Şehir İnegöl' unvanına her geçen gün bir adım daha yaklaşılıyor.

HEDEF "TEMİZ ŞEHİR İNEGÖL" UNVANI

En temiz şehir İnegöl hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu alanda önemli çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2019 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Temiz şehir, marka kent İnegöl olabilmesi için ve nihayetinde temiz şehir unvanını alabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz farkındalık çalışmalarıyla temiz şehir İnegöl olgusunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Bizler, toparlayan, temizleyen ve temiz tutan olacağız. Başka çaremiz yok. Daha temiz bir İnegöl için hep birlikte el ele vereceğiz. Çünkü İnegöl bizim evimiz, evimizi lütfen kirletmeyelim" dedi.

"ASIL OLAN KİRLETMEMEKTİR"

Gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir İnegöl bırakmak adına tüm dinamikleriyle şehrin her bir noktasında çalıştıklarını belirten Başkan Taban; "2019 yılı içerisinde 172 personel ile vatandaşımıza evsel nitelikli katı atıklarının toplama ve şehir temizliği hizmeti verilerek, işlek noktalardan her gün, gün aşırı olmak üzere katı-evsel atık toplama işlemleri yapıldı. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan, şehrimizin her bir noktasında ekiplerimiz sahada. İlçemizde bulunan boş arsaların, camilerin ve pazaryerinin yıl içerisinde rutin olarak temizlenmesi yanında, meydancı dediğimiz ekip arkadaşlarımız da cadde cadde İnegöl'ü her gün temizliyor. Ayrıca ilçemizde bulunan dekoratif yer altı ve yerüstü atık toplama konteynırların bakım onarımları, deforme görmüş etiketlerinin yenilenmesi ile tüm konteynırların dezenfekte işlemlerini de yaptık. İnegöl Belediyesi olarak ne kadar temizlik faaliyeti yaparsak yapalım asıl olan kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan bu konuda gerekli özeni göstermelerini beklediğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ELDE EDİLEN TASARRUFLAR VATANDAŞA YANSITILIYOR

2019 yılında temizlik alanında radikal bir karar alarak 28 adet temizlik aracını İnegöl Belediyesine kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Taban, "Daha önce bu iş ve işlemleri kiralama usulüyle gerçekleştiriyorduk. Ancak hem işin kontrolünü elimizde tutmak hem de maliyet olarak daha tasarruflu olduğunu gördüğümüz için öz sermayemizle 28 adet temizlik aracını belediyemize kazandırdık. Son yaptığımız kiralama işinde belediyemiz yüklenici firmaya ortalama 900 bin TL hak ediş ödüyorken, değişim sonrasında satın alınan araçların çalıştırma maliyeti hesaplandığında aylık 250 bin TL olduğunu gördük. Burada toplam 650 bin TL tasarruf sağladık. Tabi bu tasarrufun vatandaşa yansımaları da oldu. 2019 yılında 90 bin konutu ilgilendiren evsel katı atık ücretleri 12,15 TL iken 2020 yılı için bu rakamları 11 TL'ye çektik. Küçük işletmeler için de 23 TL'den 21 TL'ye geriledi" dedi.

MAKİNE EKİPMANDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SAĞLANDI

Şehrin temizliğinde daha büyük ve daha kapsamlı bir etki için akıllı atık toplama ve şehir temizleme işlemlerinde Dünya çapında 25 ülke ve yaklaşık 10 bin kullanıcısıyla tamamen yerli olan Evreka firması ile çözüm ortağı olduklarını da kaydeden Başkan Taban, "Sistem; sahada çalışan araçların geçtikleri tüm güzergahları veri tabanına kaydedip uğradığı konteynırların boşaltılıp boşaltılmadığı bilgisini eş zamanlı olarak takip etme olanağı sağlıyor. Kullanmakta olduğumuz sistemle saha araçlarının gün sonu rota bitiminde almış oldukları atık miktarı da veri bankasına kayıt edilmektedir. Şehrimizin merkez ve kırsal tüm mahallelerinde bulunan konteynırlar lokasyonu ile birlikte sistemimizde işaretlenmiştir. Bu sayede araç güzergahları ve konteynır takibi doğru lokasyon ile takip edilmektedir. Filtreleme özelliği ile veri analizini daha sağlıklı yapabilmekteyiz" diye konuştu.

BİREYSEL KONTEYNIR UYGULAMASI BAŞLADI

Başkan Taban, hane bazında daha düzenli bir evsel atık toplama sistemine bizi götürecek olan bireysel konteynır uygulamasına da 2019 yılında pilot bölge olarak seçilen Kemalpaşa Mahallesinde başladıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "Yine aynı bölgede vatandaşlarımızda yerinde ayrıştırma bilincini arttırmak adına geri dönüşüm kutuları dağıttık."

FARKINDALIK ETKİNLİKLERİYLE ADIM ADIM HEDEFE

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz şehrimizi temizlemenin yanında, bu konuda bireylerin eğitiminden temizlik bilinci oluşturmaya kadar farklı görevleri de üstlendi. Bu kapsamda 2019 yılında çeşitli farkındalık çalışmalarımız ve programlarımız da oldu. Her yıl olduğu gibi 5 Haziran Çevre ve Çocuk Şenliğini bu yıl da coşkuyla gerçekleştirdik. Bu etkinlikle öğrencilerimizde temizlik bilincini oluşturmayı hedefledik. Ayrıca 2019 yılında ülke sathında ses getiren topyekun temizlik harekatı farkındalık etkinliğini gerçekleştirdik. Protokolümüz başta olmak üzere tüm okullarımız ve mahallelerde muhtarlarımızın koordinesinde binlerce vatandaşımızla sokaklara çıkarak aynı anda şehri temizleyip bu konuda bir farkındalık oluşturduk. Yine izmarit farkındalık etkinliği düzenleyerek yerlere atılan sigara izmaritlerine dikkat çektik. Bu etkinliklerle temiz şehir İnegöl hedefimize her gün bir adım daha yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum."