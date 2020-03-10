Hedef Türkiye birinciliği
Artistik Jimnastik İl Birinciliği yarışlarında takım olarak şampiyonu olan Başarı Spor Kulübü öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı.
10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Artistik Jimnastik İl Birinciliği yarışlarında takım olarak şampiyonu olan Başarı Spor Kulübü öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda Antalya 'yı temsil etme hakkı kazandı.
Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası Artistik Jimnastik İl Birinciliği yarışmaları 26-27 Şubat'ta yapıldı. Yarışlarda Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu adına yarışan Başarı Spor Kulübü öğrencileri Öykü Hatice Yiğit, Ela Nehir Gürdeğer ve Asmin Deniz Selçik 'küçük kızlar' kategorisinde takım olarak şampiyon oldu. Antrenörler Şükrü Baldemir ve F.Hanide Sarıgül gözetiminde şampiyonaya hazırlanan miniklerin başarısı hem okulda hem de Başarı Spor Kulübü'nde büyük sevinç yaşattı.
Başarı Spor Kulübü olarak Artistik Jimnastik yarışmalarına ilk kez girdiklerini belirten antrenör Şükrü Baldemir, "Şimdi 3-5 Nisan tarihleri arasında Bolu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ritmik jimnastikten sonra artistik jimnastikte de madalya kazandık. Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışması bize bu başarıyı getirdi" diye konuştu. - ANTALYA
Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası Artistik Jimnastik İl Birinciliği yarışmaları 26-27 Şubat'ta yapıldı. Yarışlarda Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu adına yarışan Başarı Spor Kulübü öğrencileri Öykü Hatice Yiğit, Ela Nehir Gürdeğer ve Asmin Deniz Selçik 'küçük kızlar' kategorisinde takım olarak şampiyon oldu. Antrenörler Şükrü Baldemir ve F.Hanide Sarıgül gözetiminde şampiyonaya hazırlanan miniklerin başarısı hem okulda hem de Başarı Spor Kulübü'nde büyük sevinç yaşattı.
Başarı Spor Kulübü olarak Artistik Jimnastik yarışmalarına ilk kez girdiklerini belirten antrenör Şükrü Baldemir, "Şimdi 3-5 Nisan tarihleri arasında Bolu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ritmik jimnastikten sonra artistik jimnastikte de madalya kazandık. Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışması bize bu başarıyı getirdi" diye konuştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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