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Hedef Türkiye Şampiyonası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Kemal Pireci Anadolu Lisesi Genç B Kız Basketbol Takımı okul sporlarında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

19.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:30Hedef Türkiye Şampiyonası
Balıkesir'in ilçesinde bulunan Kemal Pireci Anadolu Lisesi Genç B Kız Takımı okul sporlarında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Kemal Pireci Anadolu Lisesi Genç B Kız Basketbol Takımı okul sporlarında her geçen gün arttırdıkları başarılarında Şampiyonasını hedefliyorlar. Önce Balıkesir il birincisi olan kızlar Çanakkale Bölge Şampiyonasında da tüm rakiplerini yenerek bölge birincisi olmaya hak kazandılar. Bu başarıları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan tarafından ödüllendirildi.

Bandırma Basketbol Takımı kadrosunda yer alan oyunculardan kurulu olan Kemal Pireci Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Serap Kor sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyerek " Ben bu kızlara 6 kişilik dev ordu adını verdim. Sonuna kadar gitmeye ve Türkiye Şampiyonasına katılmak istiyoruz" dedi.

Başarılı takımı ödüllendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da sporcuları tebrik ederek " Kemal Pireci Anadolu Lisesi takımımız Çanakkale'de oynanan müsabakaların ardından bölge birincisi oldular. Kendilerini ve öğretmenlerini kutluyorum. Bizleri gururlandırdılar. Kuşkusuz bu başarıda Bandırma Basketbol Kulübünün de büyük katkısı var. Bandırma spor potansiyeli çok yüksek bir şehir. Ancak tesisler konusunda eksikliklerimizin de olduğu bir gerçek. Önümüzdeki dönemde bu eksiklikleri hayata geçireceğimiz projeler ile kapatacağız. Bu başarılı kızlarımızı önümüzdeki günlerde Milli takım formasıyla görmek en büyük beklentimiz. Umarım bunu başarırlar" dedi.

Kemal Pireci Anadolu Lisesi Genç Kız Basketbol Takımı 2-5 Mart tarihleri arasında İzmir'de Türkiye yarı final maçları oynayacak. Burada 8 takımla oynanacak maçlar sonucunda ilk 2 sırada yer alırlarsa Isparta'da yapılacak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanacaklar. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, basketbol, Bandırma, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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