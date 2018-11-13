Hedef, Yalıtım Bilincini Ülkenin Dört Bir Yanında Yaygınlaştırmak

Atermit, Bonus, BTM, İzocam, Mardav, Ode, Panetti, Terrawool ve Weber sponsorluğunda, 15 Kasım Perşembe günü The Marmara Antalya'da düzenlenecek seminerde güncel bilgi ve değerlendirmeler paylaşılacak.

Seminer, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, İZODER Başkanı Levent Pelesen, öğretim üyeleri, mimar, mühendis, kamu ve sektör temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yalıtım sektörünün çatı örgütü olarak bu yıl Anadolu'ya yöneldiklerini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Yedincisini Antalya'da gerçekleştireceğimiz seminerle amacımız, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirerek, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmaktır" dedi.

Tüm gün sürecek seminerde, 'Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor', 'Su Yalıtımı Uygulamaları', 'Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri', 'Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı Mevzuatlar ve Uygulamalar', 'Ses Yalıtımı Yönetmeliği ve Ses Yalıtımı Uygulamaları' başlıklı oturum ve sunumlar yapılacak.