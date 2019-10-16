Hedef, yılda 1 milyon ton muz üretimi

TÜRKİYE'de, 2013 yılında 250 bin ton olan muz üretimi, 2019'da 650 bin tona yükseldi. 2020 yılında, Türkiye'nin yıllık tüketimi olan 1 milyon tonun karşılanması ve ithalatın sona erdirilmesi hedefleniyor.

Grow Fide-Güney Agripark'ın Satış Pazarlama Müdürü Ferhat Ekimler, üretime başladıkları 2013'te Anamur, Alanya, Gazipaşa bandında 250 bin ton muz üretildiğini, bugün yerli üretimin 650 bin tona yükseldiğini açıkladı. Türkiye'deki yıllık tüketiminse yaklaşık 1 milyon ton olduğunu belirten Ekimler, gün geçtikçe nüfusun ve muz tüketiminin arttığına dikkat çekerek, "Dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttık. Hem firmamız geliştikçe hem de ekili alanlar arttıkça 2020 yılında dışa bağımlılığımız oldukça azalacak ve kendi muzumuzu üretir hale gelmiş olacağız" dedi.

Yıllık fidan üretimi kapasitelerinin 1 milyon civarında olduğunu belirten Ekimler, "Tabi pazar büyüdükçe alan da gelişiyor. Firma olarak piyasanın yüzde 60- 70'e yakın muz fidanı ihtiyacını karşılıyoruz. Geçmişte sadece Alanya, Gazipaşa ve Anamur hattında üretim vardı. Daha çok yerli çeşitler. Gelişen teknolojiyle ithal muz kalitesi ve ayarında ve daha aromatik muz üretimi başladı. Zaten pazarda yerli muz diye yazılıyor ve tüketici de fark etmeye başladı. Hem aroması hem kendi doğamızda yetişiyor olması nedeniyle tüketici ilgisi de arttı. Anamur, Gazipaşa, Alanya ana pazar ama Manavgat, Antalya merkez, Fethiye, Çukurova, Silifke, Mersin, Adana hatta Aydın gibi yörelerde yeni muz üretim alanları oluşmaya başladı" diye konuştu.

Muz üretim sahalarının artmasıyla Türkiye'nin 2020 yılında kendi muz ihtiyacını karşılayabilecek düzeye geleceğini ve ihracatın da mümkün olabileceğini belirten Ekimler, nakliyeye dayanıklı türlerin üretiminin yapılması halinde Azerbaycan, Türkmenistan gibi yakın bölgelere gelecek yıllarda muz ihracatının mümkün göründüğünü dile getirdi. Muz üretiminin düşük maliyetli, kolay ama teknik bilgi gerektiren üretim çeşidi olduğu vurgulayan Ekimler, 20 dönümde bir ailenin işçilik ihtiyacı duymadan muz üretimi yapabileceğini, dönüm başına 8- 10 ton ürünle 10- 15 bin TL gelir elde edebileceğini kaydetti.

LABORATUVAR ORTAMINDA CAM KAVANOZDA ÜRETİLİYOR

Muzun, dünyanın en çok tüketilen meyvesi ve Türkiye'nin de önemli ithalat ürünlerinden biri olduğunu belirten Ferhat Ekimler, Aksu ilçesindeki tesislerinde ileri teknoloji kullanılarak, muz ağacı gövdelerinden laboratuvar ortamında üretilen muz fidelerinin, kavanoz içinde belirli süre bekletildiğini ardından fidana dönüştürüldüğünü kaydetti. Ekimler, bu şekilde üretilen muzun hijyenik, kaliteli olduğunu, yerli muz çeşitlerinin böyle geliştirildiğini anlattı.