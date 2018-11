Hedefe Oynayan 7-8 Takım Var, Birisi de Biziz"

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:57



KEREM KOCALAR - Gazişehir Gaziantep 'in tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Kesim , Spor Toto 1. Lig'de üst sıralarda çetin bir mücadele yaşandığını söyledi.Ahmet Kesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in zorluk derecesinin her sene farklılık gösterdiğini belirtti.Gazişehir Gaziantepli futbolcu, ligde bu sezon yaşanan mücadeleyi şöyle değerlendirdi:"Lig geçen seneye göre bir tık daha kolay. Çünkü bazı takımlar transfer yasağını kaldıramadı. Bu yüzden de maalesef üstteki takımlar çok fazla puan toplamaya başladı. Ama öte yandan da üst taraftaki mücadele gayet çetin. Bu sene hedefe oynayan 7-8 takım var, bunlardan birisi de biziz. Bu hafta önümüzde önemli bir maç var. Bunu kazanırsak rakiplerimizden birini yenmiş olacağız. Bunun için de çok çalışacağız."Hedef Boluspor maçıTecrübeli savunmacı, ligin 13. haftasında Boluspor'la yapacakları maçın hazırlıklarının oldukça iyi geçtiğini söyledi.Milli arada bazı eksikleri giderme imkanı bulduklarını anlatan Ahmet, "Milli arayı çok iyi değerlendirip çok önemsediğimiz Boluspor maçına bakacağız. Boluspor hem geçen sene hem de bu sene iyi çıkış yakaladı. Her iki taraf açısından da iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki kazanıp üst sıralara daha da yaklaşmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Ahmet Kesim, zorlu Boluspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ve hafta sonu Gazianteplileri tribünlerde görmek istediklerini sözlerine ekledi.