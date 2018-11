Hedefim Sensin" 30 Kasım'da İzleyiciyle Buluşacak

20 Kasım 2018 Salı 20:49



Senaryosunu Ata Demirer 'in kaleme aldığı "Hedefim Sensin" adlı film, 30 Kasım'da vizyona girecek.Filmde çiğ köfte satıcısı "Zekeriya Taştan" karakterini de canlandıran Demirer, filmin tanıtım toplantısında, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu kendi yazdığım 7. senaryo. Bir çocuk daha geliyor. Ama öyle bir duygu ki. (Filmi) Yazıyorsunuz ve çekiyorsunuz, o sizin. Sonra o çocuğu bırakıyorsunuz ve artık size ait olmuyor. Herkese ait bir şeye dönüşüyor. Umarım herkesin seveceği bir çocuk olur. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emin ellerdeydik. Bütün roller çok emin ellerde oynandı. Umarım benim sevdiğim kadar seyirci de filmi sever. Bahtı açık olsun." dedi."Hafize" rolünü oynayan Demet Akbağ , Demirer'in yazdığı 7 senaryonun beşinde birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Ata ile birlikte, 'Neredesin Firuze'yi de sayarsak 6. filmimiz. Bu filmde de beraberdik. Artık sosyal medya, hayatımızın çok içinde olduğu için paylaştığımız fotoğraflar ve görüntülerden biliyorsunuz ki biz bir arada olmaktan, bir arada görünmekten, müzik dinlemekten mutluyuz. Çalışmaktan diyemiyorum çünkü çalışmak deyince zor bir şey gibi anlaşılmasın isterim. Bir arada eğlenmekten mutlu insanlarız. O yüzden de yine öyle bir iş yaptık." ifadelerini kullandı.Ekibin şahane olduğunu dile getiren Akbağ, Erkan Can gibi usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncuların da müthiş katkılarının olduğunu söyledi.Akbağ, seyircinin beklentisini karşılayacak bir film yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Kış aylarında, sıcacık bir film yaptık. Kuzey Ege esintisiyle karşınızda olacağız, bir hafta sonra." ifadelerini kullandı."Çok sıcak ve gülümseten bir film oldu""Leyla" karakterini oynayan Gonca Vuslateri , Demirer ve Akbağ ile ilk kez çalıştığını belirterek, "Çok mutlu olduğum, heyecanlandığım, eğlendiğim ve müteşekkir olduğum bir proje oldu. Gökçeada 'da harika 7 hafta geçirdim ekiple. Çok sıcak ve gülümseten bir film oldu. Bence hüzünlendiren gerçek ve samimi sahnelerle dolu harika bir iş oldu." dedi.Oyuncu İlker Aksum da çekimlerin gerçekleştiği Gökçeada'da çok keyifli bir şekilde 8 hafta geçirdiğini söyleyerek, "Müthiş bir ekipti ve müthiş bir çalışma ortamı içindeydik. İnşallah seyircimiz de beğenir." değerlendirmesinde bulundu.Oyuncu Erkan Can ise Akbağ ile 30 yıldır arkadaş olduklarını söyleyerek, "Ben çok eğleneceğimi bile bile geldim bu sete. Ata'nın filmlerini de ben çok beğeniyorum. Defalarca hakikaten izlerim. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Filmi sizlerden daha çok merak ediyorum ama çok sıcak, Ege sıcağı bir film yapıldı." diye konuştu..Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği komedi türündeki filmin konusu kısaca şöyle:"Zekeriya Taştan, hayatını İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak kazanmaktadır. 'Bülbülün çilesi dilindendir' misali, Zekeriya da bir gün yanlış yerde, yanlış zamanda öter. Böylece İstanbul'u terk ederek Gökçeada'ya gider."Filmde ayrıca Tarık Ünlüoğlu , Hakan Salınmış, Hande Dane, Ayten Uncuoğlu Zeynep Alkan , Bilge Yenigül, İştar Gökseven, Rıza Akın Deniz Gürzumar , Aşkın Şenol, Nedim Suri de rol aldı.