Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kendi uydumuzu üreten bir ülke konumuna geldik. Dün ASELSAN tesislerinde kendi yerli milli uydumuzun yapım çalışmalarına nezaret ettik. Hedefimiz 2022 yılında kendi yaptığımız milli uydumuzu uzaya fırlatmak." dedi.Bakan Turhan, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde, Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi"nin Trabzon Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, projenin sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının değil, Türkiye'nin projesi olduğunu, çalıştaya gösterilen desteğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.Hizmet kavramının anlam olarak görev ve iş tanımlarını akla getirmesine rağmen özen ve ihtimam anlamlarını da içerisinde barındırdığını ifade eden Turhan, gerçek bir hizmet anlayışının görev bilinci kadar özenle hareket etmeyi de gerektirdiğini söyledi.Hizmetin herkese eşit şekilde ulaşabilmesinin önemine değinen Turhan, "İnsanlara eşit hizmet sunmak topluma eşit hizmet sunabilmenin ön koşuludur. İnsan toplumun en temel taşıdır, insana değer veren hizmet ise ülkenin tamamına hizmettir. Eşitlenmenin temel araçlarından biri ise hiç şüphesiz ulaşım ve haberleşme hürriyetidir. Ulaşım ve haberleşme hürriyeti olmadan eşitlenme ümidinden bahsetmek mümkün değildir. Ülkedeki bütün insanların aynı imkanlarla bir yerden başka bir yere ulaşımı ve eşit koşullardaki haberleşme hakkı teslim edilmelidir." ifadelerini kullandı.Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu hakkı teslim etmek için özenle çalıştıklarını ve gerekli projeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:"Ülkemizin her tarafının ulaşılabilir ve erişilebilir olması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 20 bin 639 kilometre bölünmüş yol, tüneller ve köprüler yaptık. Bugün toplam 26 bin 740 kilometre bölünmüş yol ile ülkenin her köşesine güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Tüneller sayesinde mesafeler kısaldı, seyahat hızlandı, hemşehrilerim Ovit Tüneli sayesinde kışın Erzurum'a gitmeyi dert etmiyor kendine. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanını hizmete verdik. Hava yolu ile seyahat eden vatandaşlarımızın sayısı 34,5 milyondan 210 milyona ulaştı. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık. Çanakkale Köprüsü, Gebze İzmir Otoyolu gibi dev projeleri yapmaya devam ediyoruz. Bu dev projeyi hizmete sunmak için gün sayıyoruz. Bu hafta sonu da İstanbul İzmir arasındaki 404 kilometrelik dünyanın en büyük otoyol projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla ülkemiz insanının hizmetine sunuyoruz."Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için yüksek hızlı treni hizmete soktuklarını ve nüfusun yüzde 40'nın yaşadığı 11 şehrin bu hizmetten yararlandığını anlatan Turhan, "Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon insanımız yüksek hızlı konforda seyahat etti ve bin 889 kilometrenin yapımı ise hala devam ediyor. Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için haberleşmenin hızına hız kattık. Fiber kablo uzunluğumuz 81bin 304 kilometreden 360 bin kilometreye ulaştı. 2G, 3G ve 4,5G derken 5G için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kendi uydumuzu üreten bir ülke konumuna geldik. Dün ASELSAN tesislerinde kendi yerli milli uydumuzun yapım çalışmalarına nezaret ettik. Hedefimiz 2022 yılında kendi yaptığımız milli uydumuzu uzaya fırlatmak." diye konuştu.Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin, bahsettiği bütün bu çalışmaları ve ulaşım türlerini kapsadığına dikkati çeken Turhan, projenin bütün vatandaşlara erişilebilir ulaşım hakkını tam anlamıyla teslim edilmesi noktasında büyük önem taşıdığını aktardı."Erişilebilirlik için hizmeti sunana da kullanana da görevler düşüyor"Erişilebilirliği doğrudan etkileyen şeylerin başında kullanıcı hatası, hak ihlalleri ve farkındalık eksikliğinin yer aldığına işaret eden Turhan, şunları kaydetti:"Çok basit bir örnek vereyim. Bir şehir içi otobüse bindiğinizde ilk yaptığınız şey oturacak boş koltuk bulmak oluyor değil mi? Kapıya da yakınsa özellikle tercih ediyoruz inmesi kolay olsun diye. Oysa kapıya en yakın koltuklar hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımız için ayrılmış koltuklardır. Biz kapıya yakın koltukta otururken yaşlı bir vatandaşımız bindiğinde arkadan biri yer veriyor diyelim. Biz hiç rahatsızlık duymuyoruz, nasıl olsa oturacak yer buldu diyoruz. Mesele sadece oturacak yer bulması değil ki arkadaşlar. Mesele inerken binerken o hizmeti rahatlıkla kullanabilmesi. İneceği durağı geçmeden inme düğmesine ulaşabilmesi. Bu vatandaşımızın başkalarından yardım istemeden zaten kendisi için sunulmuş bu hizmetten yararlanması gerekiyor. İşte farkındalık bu noktada çok büyük önem taşıyor. Erişilebilirlik için hizmeti sunana da kullanana da görevler düşüyor. Erişilebilirlik hepimizin el birliği ile tam anlamıyla sağlayabileceği bir mesele. Engelli, hareket kısıtı olan ve yaşlı vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. Onlar da kendilerini izole etmeden sosyal hayata daha fazla katılacaklar ki farkındalık daha çok yaygınlaşacak."Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'yle ilgili çeşitli bilgiler veren Turhan, "Erişilebilir ulaşımın sistemli bir şekilde Türkiye geneline yaygınlaştırılmasını amaçlayan en kapsamlı erişilebilirlik projesidir. Bütün taraflarla istişare halinde çalışmaların yapıldığı ve AB'den gelen uzmanların eşlik ettiği bir program ile geçtiğimiz 2 yıllık süre zarfında Ulusal Erişilebilirlik Strateji Belgesi ve Eylem Planları için gerekli bilgi ve dokümanlar toplanmıştır. 7 Ağustos'ta yapılacak çalıştayda bütün yönleri ile değerlendirilecek, bu belge erişilebilir ulaşımın yol haritası olacaktır. Bir başvuru kaynağı gibi düşünün. Burada hemen yeri gelmişken belirtmeliyim ki çalışmalar sonunda seçilen eylem planlarının ulaştırma türlerine göre farklılık gösterse de uyarı ve bilgilendirme gibi aslında çok basit ama erişilebilirliğin temelini oluşturan noktalarda birleştiğini gördük. Demek ki farkındalığın en çok bu noktalarda sağlanması gerekiyor." diye konuştu.Turhan, uygulama için ilgili bütün tarafların katılımıyla hayata geçirilecek 5 pilot projenin de 20 öneri arasından oy birliği ile belirlendiğine işaret ederek, seçilenlerin 5'inin de yerel yönetimleri bire bir ilgilendiren pilot projeler olduğunu vurguladı.Projelerin ayrıntılarının hazırlandığını ve tamamlanınca gönüllü belediyeler ile paylaşılacağını aktaran Turhan, "Bu noktada üstüne basa basa söylemeliyim ki AK Parti belediyelerinde sosyal belediyecilik zaten önem kazandı ama önümüzdeki yıllarda çok daha önemli hale gelecek. Dolayısıyla belediyelerimizin Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin amacına ve nihai çıktılarına hakim olması, projemizi eksiksiz kavraması çok önemli.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun bu konuya özel bir hassasiyet gösterdiğinden eminim. Yapacakları çalışmalarda bakanlık olarak biz de her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.Çalıştayda, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı (MFİB) Başkanı Selim Uslu da birer konuşma yaptı.Karadeniz'in engel tanımayan şampiyon sporcuları da spora nasıl başladıklarını ve başarılarını anlattığı çalıştayda, işaret dili atölye çalışması kapsamında katılımcılar uygulamalı işaret dili ile cümle kurdu.Bakan Turhan'a ilkokul öğretmenlerinden sürprizBu arada, programda Bakan Turhan'a sürpriz yapılarak, ilkokul öğretmenleri Kadriye Kıyak ile Nurhan Deniz Demirci sahneye çıkartıldı.Bakan Turhan ile sohbet eden öğretmenleri, kendisinin başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti.Bakan Turhan da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerim ilkokulda 'ne olacaksın?' diye sormuştu. Ben her çocuğa sorulduğu gibi memur, mühendis olacağım demiştim. Memur mühendis oldum." dedi.Konuşmaların ardından öğretmenler Bakan Turhan'a ilkokuldaki fotoğraflarının olduğu defteri hediye ederken, Bakan Turhan'da kendilerine çiçek takdim etti.Bakan Turhan daha sonra ilkokul öğretmenleri ile halk oyunları ekibinin arasına girerek horon oynadı.Bakan Turhan ve beraberindekiler, daha sonra büyükşehir belediyesine ait halk otobüsüne binerek bir süre yolculuk yaptı.Turhan ayrıca yolculuk sırasında engelli vatandaşlarla sohbet ederek, biniş ve inişlerinde yardımcı oldu.