20 Kasım 2018 Salı 16:41



20 Kasım 2018 Salı 16:41

Spor Toto Süper Lig'de 26 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'le İzmir'de karşılacak Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, tek hedeflerinin bu maçtan 3 puan almak olduğunu ifade etti.Bektaş, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç arasında iyi bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.Takımdaki sakatlıklardan bahseden Bektaş, "Sadece son milli maçta Gassama'nın üst adalesinde bir ağrısı olduğu için oynamadı. Şu anda tedavisi oluyor. Ayrıca bugün Gassama'nın kız çocuğu dünyaya geldi. Kendisini tebrik ediyoruz. Onun dışında sakatlığımız Traore hariç sakatlığımız yok." ifadelerini kullandı.Medipol Başakşehir maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bektaş, "Tek amacımız, 13'üncü haftayı lidere karşı iyi bir oyunla kendi taraftarımız önünde 3 puanla kapatmak. İnşallah bunu başarırız. Çünkü sonrasında zor bir süreç başlıyor. İki deplasman maçı, arada kupa maçı. Dolasıyla o süreçten önce tek hedefimiz Başakşehir'i yenip 3 puanı almak." diye konuştu.Göztepe'nin hem iç sahada hem de deplasmanda aynı oyunu sergilediğini kaydeden Bektaş, iç sahadaki performanslarını deplasmanlara da yansıtmak istediklerini sözlerine ekledi.Titi: "Elimizden gelenin en iyisi yapacağız"Göztepe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Christian Chagas Tarouco (Titi) ise çok zorlu bir hafta olacağını dile getirdi.Medipol Başakşehir özellikle son yıllarda ligin üst sıralarını çeken bir takım olduğuna işaret eden Titi, şunları kaydetti:"Bu yüzden çok çalışmamız ve iyi antrenman yapmamız gerekiyor. Bunların sonucunda kendi sahamızda, taraftarımızın önünde bu maçta galibiyet almak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Onların iyi olduklarını biliyoruz. İyi oyuncuları var. En ufak fırsatta çok iyi işler yapabilecek oyuncuları var. Bunların farkındayız. Ama ben takımımıza güveniyorum. Takımımızın iyi işler yapacağını biliyorum. Özellikle kendi taraftarımızın gücüne de inanıyorum. Çıkıp sahada çalışmalarımızın faydası göreceğiz. Elimizden gelinin en iyisini yapacağız."