AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan , şehirlerin, bütün özel gruplar için her yönüyle erişilebilir olmasını önemsediklerini belirterek, "Ulaşımın, sosyal alanların, konutların, toplu taşımanın engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olacak şekilde yeniden tasarlanması noktasında paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz engelsiz şehirleriyle güçlü Türkiye 'dir." ifadesini kullandı.Karaaslan, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü " dolayısıyla yayımladığı mesajında, engellilerin hiçbir ayrımcılığa uğramadan toplumla bütünleşmesini sağlamayı sosyal devlet ilkesinin bir gereği ve toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.Engellilerin sporda, edebiyatta, sanatta, siyasette, hayatın her alanında topluma örnek olacak başarılar kazandığına dikkati çeken Karaaslan, hayallerinin önünde hiçbir engelin duramayacağını bilen, zorluklarla karşılaşsa da yılmaz karakterleriyle hayallerini gerçeğe dönüştüren engelli vatandaşların başarılarının toplumun kıvanç kaynağı olduğunu vurguladı.Karaaslan, son 16 yıllık dönemde AK Parti hükümetleriyle ülkede insan merkezli yönetim anlayışının hakim olmasıyla her alanda reform niteliğinde pek çok düzenleme yaptıklarını, tarihi adımlar attıklarını, sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:"Engelliler konusunda işe engelliye bakış açısını değiştirerek başladık. Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı, yardım ya da lütuf değil hak olarak gördük ve uygulamalarımızı bu anlayışla şekillendirdik. Bu bağlamda 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu ile eğitimden istihdama kadar pek çok alanda yasal düzenlemeleri hayata geçirdik, 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldık. 2007 yılında başlattığımız evde bakım desteği uygulamasından 2018 yılı başı itibarıyla 510 binden fazla engellimizin yararlanmasını sağladık. Kamuda engelli istihdamını 2002'den bu yana 9 katına, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlarda engelli maaşını 25 katına çıkardık. AK Parti olarak engellilerle ilgili Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılmayanları, son 16 yılda başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."Verilen desteklemelerle engellilerin birçok kazanım elde ettiğini aktaran Karaaslan, "Biliyoruz ki engellilerimize verdiğimiz destek ve teşvikler hem onların yaşam kalitesini artıracak hem de sahip oldukları özgüven, azim ve inançlarını harekete geçirerek yeni başarılar kazanmalarına vesile olacaktır. Gururla ifade etmeliyiz ki ülkemiz bugün, engellilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi konusunda dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.Karaaslan, engelli vatandaşların hayatın her alanında hizmetlere erişimini kolaylaştırdıkları gibi erişilebilir şehirler hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak şehirlerin kadın, çocuk, çevre, kültür-sanat dostu ve erişilebilir olması için "5 Temada Dost Şehirler" başlığında çalıştıklarını belirtti.Şehirlerin, bütün özel gruplar için her yönüyle erişilebilir olmasını önemsediklerine dikkati çeken Karaaslan, mesajını şöyle tamamladı:"Ulaşımın, sosyal alanların, konutların, toplu taşımanın engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olacak şekilde yeniden tasarlanması noktasında paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz engelsiz şehirleriyle güçlü Türkiye'dir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engellileri ve onların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan sabır, şefkat, umut, merhamet abidesi kıymetli ailelerini sevgiyle selamlıyor, tüm engelli vatandaşlarımıza uzun ve mutlu bir yaşam diliyorum."