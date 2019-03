Hedefimiz Her Mahalleye Bir Millet Kıraathanesi"

Kaynak: AA

AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Şu anki hedefimiz her mahalleye yetecek kadar kıraathane veya kütüphane kazandırmak. Gençlerimiz yanlış yerlerde değil, buralarda olsun, okusun, geleceklerini daha iyi hazırlasın istiyoruz." dedi.Sultangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren İsmetpaşa Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi ile Sultançiftliği Gençlik Merkezi içindeki millet kıraathaneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Millet Kıraathaneleri" kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen kitapseverleri ağırlıyor.Cahit Altunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultangazi'nin kısa süre içinde İstanbul'da "eğitim ilçesi" olarak anılacağını söyledi.İlçede 10 yıl önce sadece 5 lise olduğuna dikkati çeken Altunay, "Şimdi 4 üniversitemiz, 30'u aşkın lisemiz var. Cumhurbaşkanımızın katkıları, Milli Eğitim Bakanlığımızın da desteğiyle, 2 dönemde buraya 50'den fazla okul getirme şansımız oldu." diye konuştu"Kıraathanelerimizde çocuklar kesintisiz hizmet alıyor"Sultangazi'de yaşayan gençlerin sosyal ihtiyaçlarını gidermek adına kurulan gençlik merkezlerinde millet kıraathanesinin yer aldığının da altını çizen Altunay, şu bilgileri verdi:"Çocuklarımız, millet kıraathanelerinde, kütüphanelerden farklı olarak kesintisiz hizmet alıyor. Acıktığında çorbasını, çayını içebiliyor. Bu bakımdan kıraathaneler, gençlerin ihtiyaçlarını karşılayarak, daha sağlıklı bir şekilde ders çalışmalarına katkı sağlıyor. Ders çalışma imkanlarının dışında burada (İsmetpaşa Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi) bulunan diğer imkanlardan da yararlanıyorlar. Gençler, bilgisayarla çalışmak, kitap okumak ve bilgisayar çıktısı almanın yanında üst kattaki 'deneyap' atölyelerinden de faydalanabiliyor. Burada her türlü teknolojik alt yapı var. Ayrıca müzik, sanat ve resim odalarından da istifade edebiliyorlar. En üstteki konferans salonunda da toplu çalışma yapabiliyorlar."Cahit Altunay, Sultançiftliği Gençlik Merkezi'ndeki 2 katın millet kıraathanesi olarak hizmet verdiğini aktararak, "Orada da gençler için spor salonları, toplantı odaları ve özel çalışma mekanları bulunuyor. Millet kıraathanelerimize şu anda yoğun bir talep ve teveccüh var. Açıldıkları günden bu yana hiç boş kalmadı. Gerçekten çocuklar bir şeyler yapabilmek adına burada. Farklı ilçelerdeki arkadaşlarımız da burayı tercih ediyor." dedi.Millet kıraathaneleri kullanıcıları için rahatlık olması açısından kartlı geçiş sistemi hazırlıklarını belirten Altunay, "Daha rahat ders yapabilme olanakları için gençlere mola imkanları da verdik. İki kıraathanemizden de günde yaklaşık 2 bin öğrencimiz istifade edebiliyor. İlçenin diğer noktalarında bulunan kültür merkezleri içerisinde de 200, 300 kişilik kapasiteye sahip, buradaki özellikleri oralara da kazandırdığımız kütüphanelerimiz var. Millet kıraathanelerine dönüştürme olanakları ile ilgili de çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu."Hedefimiz her mahalleye yetecek kadar kıraathane veya kütüphane kazandırmak"Sultangazi Belediye Başkanı Altunay, kütüphanenin gençler için önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir pazarda, bir bilgi evinde, bir kültür merkezinde ya da sağlık alanı adına yaptığımız mekanın bir katında, hatta spor salon salonları içinde kütüphaneler kurduk. En son yaptığımız çalışmalardan biri olan Sultangazi Hanımlar Merkezi'ni bitirmek üzereyiz. Onun içine de bir kütüphane koymak istiyoruz. Gelen hanımlar kitap okumak, sohbet etmek istiyor. Gençlerimiz için de özel odalar hazırlıyoruz. Onlar da merkezden istifade edebilecek. Şu anki hedefimiz her mahalleye yetecek kadar kıraathane veya kütüphane kazandırmak. Gençlerimiz yanlış yerlerde değil, buralarda olsun, okusun, geleceklerini daha iyi hazırlasın istiyoruz. Biz onların yolunu açıyoruz, onlara bir katkı sağlıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri yetenekli, kimlikli, ahlaklı yetiştirirsek ülkemizin kurtuluşuna vesile olmuş oluruz. Tüm derdimiz bu."Millet kıraathanelerin hizmet saatlerini talepler neticesinde gece 00.00'a kadar uzattıklarını söyleyen Altunay, 17 bin kitaptan oluşan bir dijital kütüphane hazırladıklarına da dikkati çekti.Sultangazi'deki millet kıraathanelerindeki hizmetler şöyle:İsmetpaşa Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi içindeki Millet Kıraathanesi online rezervasyon ve kartlı geçiş sistemiyle şu anda bin 333 üyeye sahip. Aynı anda 150 kişinin hizmet alabildiği kıraathanede 6 bin 500 kitap kullanıma sunuluyor. Her gün 3 defa çorba, çay ve çeşitli ikramların yapıldığı kıraathanenin yer aldığı merkezde, tiyatro, dil, kamera, fotoğrafçılık, yazarlık ve değerler atölyelerinin yanı sıra fikir atölyesinde siyaset bilimi, tarih ve edebiyat, psikoloji, sosyoloji ve felsefe çalışmaları yapılıyor.Merkezde bulunan deneyap atölyelerinde ise robotik kodlama, drone, nano teknoloji, enerji teknolojileri, yapay zeka, mobil uygulama, programlama, üretim, tasarım, havacılık, uzay teknolojileri üzerine eğitim veriliyor.Sultançiftliği Gençlik Merkezi'ndeki millet kıraathanesi ise aynı anda 130 kişiye hizmet veriyor. Yaklaşık 6 bin kitabın okurla buluştuğu kıraathanenin yer aldığı merkezde, bağlama, gitar, ney, piyano, ritim ve koro çalışmaları üzerine müzik atölyesi, resim, heykel, seramik, ahşap yakma, hat, kaligrafi ve karikatür üzerine de el sanatları atölyeleri gerçekleşiyor.Okçuluk atölyesinin de bulunduğu merkezde ayrıca bir spor salonu gençlerin kullanımına sunuluyor.