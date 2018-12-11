Hedefimiz İlk 10'da Olmak"

11 Aralık 2018 Salı 17:43



11 Aralık 2018 Salı 17:43

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'i ilk 10 içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında, futbolcularının maçı ikinci yarı çevirerek güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.Kafa gollerinde iyi bir istatistik yakaladıklarını anlatan Bulut, kafa toplarında hem gol yememek hem de rakip ağları havalandırmak için çalıştıklarını ifade etti.Belli bir hedeflerinin olduğunu açıklayan Erol Bulut, "Hedefimiz ilk 10'da olmak. İlk yarıda kalan 2 maçımız var, inşallah ikisinden de galibiyet alırız. Ondan sonra yapacağımız transferlerle ikinci yarının ilk 7 haftasının ardından daha net bir tablo önümüzde olacak." diye konuştu.Erol Bulut, sakatlığı bulunan oyuncuların eksikliğini zaman zaman yaşadıklarını belirterek, "Bu hafta Aleksic ve Donald bizimle olamayacak. Adem Büyük'ün durumuna bakmamız lazım ama bizimle olamayacak gibi. Biz alışığız zorluklarla bir şeyler yapmaya. Geçen sene geldiğimizde uzun zaman sakatlıklarla savaştık, mücadele ettik. En iyisini yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bir gazetecinin transfer çalışmalarını sorması üzerine Bulut, şu ifadeleri kullandı:"Yönetim ve transfer komitemizle belirlediğimiz, analizinde bulunduğumuz isimler var. O isimler üzerinde bu hafta yönetimimiz daha fazla yoğunlaşacağını düşünüyorum, kendilerine teklif götürecekler. Bir iki transferle bitmeyeceğini söyleyebilirim."