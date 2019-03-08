Hedefimiz Suriyeli Çocukların Tamamının Okullu Olması"

Kaynak: AA

İZZET MAZI - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Türkiye'ye gelen misafirler içinde 1 milyon 43 bin civarında okul çağı nüfusu var. Hedefimiz bu çocukların tamamının okullu olması. Çünkü eğitimin önemli ve temel hak olduğuna inanıyoruz." dedi.Suriyeli misafirlerin en çok bulunduğu kentlerin başında yer alan Kilis'te çeşitli incelemelerde bulunan Gül, AA muhabirine, iç savaşın başlamasıyla birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye yerleşen Suriyelilerin, geldikleri günden bu yana tüm ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı.- "Fedakarca alınan bir karar"Gül, Türkiye'nin Suriyeli misafirlerin yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını çok kısa bir sürede karşıladığını ve sonrasında eğitim faaliyetlerine başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:"Örgün eğitim bağlamında okul imkanını da misafirlere açtık. Dolayısıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren ülkemizde bulunan misafirlerin çocuklarının örgün eğitim bağlamında, okullarımızda eğitim hayatını sürdürmeleri için gereken imkan sağlanmış oldu. Bu çok ciddi bir imkandı ve gerçekten fedakarca alınan bir karardı. Şu an itibariyle kendi ülkesinden kopup Türkiye'ye gelen misafirler içerisinde 1 milyon 43 bin civarında okul çağı nüfusu var. Hedefimiz bu çocukların tamamının okullu olması. Çünkü eğitimin önemli ve temel hak olduğuna inanıyoruz. Devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, olmasın bu ülkede bulunan herkesin eğitim imkanından yararlanmasını önemsiyoruz. Dolayısıyla biz bu kitleyi eğitime kazandırmak için çalışmalarda bulunduk. Şu an itibarıyla 652 bin civarında öğrenci okullarımızda ve geçici eğitim merkezlerimizde eğitim öğretim imkanından yararlanmakta."Gül, şu ana kadar ulaşılan kesimin yüzde 62-63'leri bulduğunu hedeflerinin ise okul çağına gelen herkesin okul ortamından yararlanması olduğunu dile getirdi.Okul çağındaki çocukların çeşitli tehlikelerden uzak kalabilmeleri için mutlaka okula gitmeleri gerektiğini dile getiren Gül, "O yüzden kayıp bir neslin olmasını istemiyoruz. Devlet olarak bunların eğitim öğretim imkanından mahrum kalmaması için gereken çabayı gösteriyoruz ve almış olduğumuz mesafe hayli önemlidir. Oranın yüzde 62-63'lerden 70-80'lere çıkması için çabalıyoruz." diye konuştu.