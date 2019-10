"Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın cruise başkenti yapmak"

Cruise Planet Müdürü Onur Ovacık , uzun vadede Türkiye 'yi dünyanın cruise başkenti haline getirmeyi ve tüm gemi şirketleri için uğrak noktası olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Uzun bir süredir Türkiye limanlarından uzak kalan cruise gemileri, 2020'den itibaren yavaş yavaş Türkiye limanlarına geri dönmeye başlıyorlar. Hatta Galataport'un tamamen hazır olmasının ardından, 2021'den itibaren bazı cruise firmalarının her hafta hareketli gemi seyahatlerine başlayacağı, İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi limanların Avrupa'nın stratejik öneme sahip cruise limanları olacağı belirtiliyor. 2018'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek olduğu belirtilen cruise arama motoru Cruise Planet markasının Müdürü Onur Ovacık, cruise sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.Geçmiş yıllara oranla düzenli bir ivme ile artan cruise severlerin, yeni havalimanı ve yeni cruise terminalinin ardından rotayı uzun zamandır uğramadıkları İstanbul'a çevireceğini tüm gemi şirketlerinin 2021 programlarına İstanbul'u dahil etmeleriyle öğrendiklerini belirten Ovacık, "Her misafirin cruise seyahatinden beklentisi farklıdır. Çocuklu aileler için gemi içinde çocukların daha eğlenceli zaman geçirebilecekleri alternatifler, hamileler için daha kompakt; butik gemiler, balayı çiftleri için daha az çocuk popülasyonunun olduğu ve daha az misafire daha az personelle hizmet verildiği resort otel mantığı ile çalışan beş yıldızlı gemiler, yalnız misafirler için ilgi alanlarına göre; golf, gurme, parti veya benzeri konseptli gemiler ve hareket kabiliyeti sınırlı olan misafirler için accessible kabinler ile hizmet veriliyor" dedi."Çoğunlukla geminin içinde dolaşırken denizde olduğunuzu unutabilirsiniz"Onur Ovacık, zaman zaman seyahatseverlerin yurt dışı kara turları ile kıyasladığı gemi seyahatlerini şöyle açıkladı: "Cruise gemilerinin salladığına ilişkin söylentiler olsa da 700 milyon eurolara mal olan cruise gemilerinde uzun zamandır kullanılan sarsılmayı önleyici stabilizatör teknolojileri sayesinde en ufak sarsıntı hissedilmez. Hatta çoğunlukla geminin içinde dolaşırken denizde olduğunuzu unutabilirsiniz. Gemiler limanlarda en az 10-12 saat zaman geçirir. Gece hayatı daha eğlenceli olan yerlerde, muhakkak 1 gece konaklama verilir. Bir kere bile gemi turuna çıkmış misafirler ortak görüşüdür ki; limanlarda geçirilen süre oldukça yeterlidir. Dil problemi olan misafirler ya da uçak biletleri ve transferlerini de dahil edip paket halde bir organizasyon gerçekleştirmek isteyen misafirler hazır paket programlara yönlendirir" şeklinde konuştu."Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın Cruise başkenti yapmak"Cruise Planet Müdürü Onur Ovacık, "Kısa vadedeki hedefimiz; Türk misafirlerinin seyahat gereksinimlerine uygun aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir cruise süpermarketi olarak, yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle rahatlıkla seyahat organizasyonlarında tercih edebilecekleri bir oluşum haline gelmek istiyoruz. Uzun vadede ise Türkiye'yi dünyanın cruise başkenti haline getirmek; tüm gemi şirketleri için uğrak noktası olmasını sağlamak var. Bunun için de 70 ülkede, 550'nin üzerinde ofisle faaliyet gösteren Japonya'nın bir numaralı tur operatörü H.I.S. Global'in de desteği ile uluslararası arenada lobi çalışmaları yürütme hedefindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL