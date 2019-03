Hedefimiz, Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Yükseltmek"

Kaynak: AA

Şehitkamil Belediye Başkanı Fıdvan Fadıloğlu, hedeflerinin vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk döneminde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Dülük Tabiat Parkı, Alleben Yüzme Havuzları, MÖP gibi büyük projeleri hayata geçirdi.İkinci döneminde ise sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmamaya, çiftçinin üretimini arttıracak tüm arazi yollarının açılmasına yönelik çalışma yaptı.Bunların yanı sıra Şehitkamil Sanat Merkezi, Şehitkamil Nikah Salonu, Gaziantep'in en büyük serası, e-MÖP, giysi kumbaraları, Beykent Stadyumu, İbrahimli Spor Merkezi gibi vizyon projeler için uğraş veren Başkan Fadıloğlu, ilçeye büyük parklar kazandırdı.Binlerce kilometre yol açan ve yolların büyük bir bölümünün asfaltını tamamlayan Başkan Fadıloğlu, gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak adına Bi Dünya Yeşil Projesi ile yüz binlerce fidanı toprakla buluşturdu.Hayata geçirdiği bazı proje ve yürüttükleri çalışmaları değerlendiren Fadıloğlu, halkın her türlü ihtiyacını tek merkezden karşılayabileceği çok sayıda ticaret merkezi ve pazar yeri inşa ettiklerini kaydetti.Tek dertlerinin millete hizmet olduğunu belirten Fadıloğlu, "Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, kültür-sanattan spora kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu arttırmanın gayretinde olduk. Şükürler olsun ki söz verdiğimiz her işi yaptık, yapamayacağımız hiçbir işin de sözünü vermedik. Şehitkamil olarak biz çok büyük bir aileyiz. Amacımız, aile üyelerimizin daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmaktır. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır duadır." ifadelerini kullandı.