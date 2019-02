Hedefimiz Yılda 300 Bin Konut Dönüştürmek"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim deprem riski taşıyan tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz bizim yılda 300 bin konut dönüştürmek. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu,15'ini de Bakanlık eliyle biz yapacağız, diğer tarafını da özel sektör eliyle yapacağız." dedi.Bakan Kurum, Hakkari programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.Kurum, yaptığı konuşmada, halkın hizmetlerden memnun olduğunu söyledi.Kentin terörden büyük sıkıntı ve acılar çektiğini belirten Kurum, "Ama biliyoruz ki Hakkari, alimler şehridir. Bu tarihi, bu kültürü maalesef yok etmeye çalıştılar, şehrin hafızasını yok etmeye çalıştılar. 2016'da Yüksekova'da yapılan operasyonlarda, keza Hakkari'de yapılan operasyonlarda çukur kazarak, hendek kazarak şehrin geçmişine, şehrin hafızasına zarar vermeye çalıştılar ancak devletimiz buna müsaade etmedi ve verilmesi gereken cevabı net şekilde verdi." diye konuştu.Belediyeye gelen paranın halka değil, terör örgütüne harcandığına dikkati çeken Kurum, "Buraya esnafı ziyaret ederek geldik. Esnafın söylediği bize şudur: '40 yıldır yapılan yatırımı 2 senede kayyum eliyle Cüneyt Başkanımız yaptı.' Yani 40 yıllık yatırımı 2 senede yapabiliyorsanız önümüzdeki süreçte, 5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde daha ne yatırımlar yapabiliriz, bunları siz takdir edin." ifadelerini kullandı."Ocaklara ateş düşmesine müsaade etmeyeceğiz"Bakan Kurum, Hakkari'ye bugüne kadar büyük yatırımlar yapıldığını, okulların, hastanelerin ve konutların sayısının arttığını anlattı.Çalışmaların daha iyi yapılması için çaba harcadıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:"Sayın Cüneyt Başkanımızı 31 Mart seçimlerinde aday gösterdik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cüneyt Başkanımıza, Hakkari'ye, Şemdinli'ye, Yüksekova'ya bütün ilçelere verilmesi gereken destek neyse tüm destekleri vermek suretiyle biz inşallah tüm ilçelerimizi, tüm beldelerimizi ve Hakkari merkezi de almak suretiyle AK Parti belediyeciliğini bu bölgeye tanıtmak istiyoruz.Bu bölge çok acılar çekti, analar çok ağladı, evlere, ocaklara ateş düştü, bu ateşte yandı ancak bundan sonra hiçbir şekilde biz bu ocakların yanmasına, ocaklara ateş düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Devlet buradaki kararlılığını net şekilde gösteriyor."Kurum, yerel seçimlere az zaman kaldığına dikkati çekerek, "31 Mart seçimlerinde AK Parti olarak biz 'önce millet, önce memleket' sloganıyla tevazu içinde hareket edecek ve şehirlerin altyapısını, üstyapısını, kentsel dönüşümünü, istihdamını artıracak birçok projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız manifesto çerçevesinde açıkladılar. 11 maddelik bir manifesto açıkladılar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar çerçevesinde artık bu manifestoyu uygulamak üzere şehirlerimize ziyarette bulunuyoruz. İnşallah Hakkari'de de manifesto çerçevesinde yapılacak işleri konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.Hakkari'deki sorunlara değinen Kurum, çalışmaları devam eden üniversiteyi yakın zamanda faaliyete geçireceklerini söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:"Şehirlerimizin artık bir yılını, 3 yılını, 5 yılını değil, 50, 100 yılını planlayacak şekilde bir planlama yapmak istiyoruz. Bu planlamanın içinde hakkaniyet olacak, bu planlamanın içinde vatandaşımızın rızası olacak ve onların rızasının olmadığı hiçbir işe de biz müsaade etmeyeceğiz. Bu planlamayla Hakkari'mizin artık 50 yılını, 100 yılını planlamak istiyoruz. Bu planlamada adalet olacak, şeffaflık olacak, bu planlamanın içinde millet bahçeleri olacak. Karayollarının bulunduğu alanı millet bahçesine çevireceğiz. Bu noktada şehir merkezinde Hakkarili vatandaşımızın hizmet göreceği, nefes alacağı bir millet bahçesini de inşallah Cüneyt Başkanımızla en yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız.Konut problemini aşacak, hem alt gelire hem de orta gelire hitap edecek projeleri Hakkari merkezde, Yüksekova'da, Şemdinli'de, bütün ilçelerde yapmak suretiyle bu konut problemini de inşallah çok yakın zamanda çözmek istiyoruz ve buna ilişkin projeleri de hem milletvekillerimizle hem belediye başkanlarımızla hem de teşkilatımızla görüştük ve artık bu projeleri hızlı şekilde hayata geçireceğiz."AK Parti'nin hikayesinin 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başladığını anlatan Kurum, "O geldiğinde artık çöp, çamur, çukur siyaseti yapanlara karşı sosyal belediyecilik nasıl yapılır, vatandaşa nasıl dokunulur, nasıl sokaklar yeniden yapılır, aydınlatılır ve o Haliç'teki çamurun, pis kokuların içindeki Haliç'in nasıl temizleneceğini aslında tüm Türkiye'ye göstermiş oldu." dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinin önemine işaret ederek, "Hakkari'yi almak zorundayız. Hakkari merkezi almak zorundayız ki biz bölgedeki yaşam kalitesini artıralım, yaşam kalitesi ile ilgili projeleri gerçekleştirelim. Bu manifestodaki 11 maddenin 8'i bizim Bakanlığımızı ilgilendiriyor. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşüme, kanalizasyona, atık su arıtma tesislerine kadar birçok projeyi biz marka şehirler kapsamında yapmak istiyoruz. Buna ilişkin de Sayın Başkanımızın gerçekten çok güzel projeleri var." diye konuştu."Deprem riski taşıyan 6,7 milyon konutumuz var""Bakanlık olarak kentsel dönüşüm sürecini şehir merkezinde görüyoruz ki başlatmamız gerekiyor." diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:"Bizim deprem riski taşıyan tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz bizim yılda 300 bin konut dönüştürmek. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu,15'ini de Bakanlık eliyle biz yapacağız, diğer tarafını da özel sektör eliyle yapacağız. 81 ilimize millet bahçesi hedefimiz var ve bu projeleri hem ilk 100 günlük eylem planlarında hem de ikinci 100 günlük eylem planlarında gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tüm ülkemizde 2023 yılına kadar atık su arıtma hizmeti almayan, düzenli depolama hizmeti almayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak."Doğal gazın yakın zamanda kente geleceğini dile getiren Kurum, "Proje bitme aşamasında. Çevre yolları tamamen bitirilmiş, artık Yüksekova'ya gidip Yüksekova'dan bir saatte Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyorsunuz. Biz bu süreçte gece gündüz demeden çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Genel Başkanımızın size selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür de ziyaretinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "İki yıllık zamanda Hakkari bir kent, bir şehir görünümünü aldı. Hakkari, şehirleşme noktasında yeni yeni yükselmeye ve ses getirmeye başladı. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var ve biz Hakkari'den inşallah 4 ilçe, 3 belde ve merkez belediyemizi alarak 8'de 8 yapacağız." diye konuştu.Bakan Kurum, STK temsilcileriyle bir araya geldiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Başkanı Gür ve belediye başkan adayları ile Bulvar Caddesi'ndeki otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtar ve kanaat önderi ile bir araya geldi.Kurum, yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin önemli olduğunu söyledi."Bir şehrin şerefi o şehrin eşrafından belli olur ki siz Hakkarili sivil toplum örgütleri olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında durdunuz, dik durdunuz, Allah hepinizden razı olsun." diyen Kurum, şunları ifade etti:"Hakkari'miz bir huzura kavuştu. Cüneyt Başkanımızla görüyoruz ki devletin gönderdiği paraları yine vatandaşa hizmet olarak harcarsanız böyle güzellikler ortaya çıkabiliyor, caddeler yenilenebiliyor, sokaklar yenilenebiliyor, içme suyu, altyapı, kanalizasyon işleri yenilenebiliyor ve vatandaşınıza daha fazla hizmet götürebiliyorsunuz.İşte bu huzur ortamını bizim daha da ileriye çekmemiz gerekiyor."Yatırımlar kapsamında Yüksekova'ya 2016'daki operasyonlardan sonra 231 kilometrelik içme suyu şebekesi yapıldığını ve yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:"Hakkari Katı Atık Yönetim Projesi ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, bu yıl sonu hizmete girecek. Hakkari'mizde hem katı su arıtma hem de Yüksekova Arıtma Tesisimiz artık vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacak. Yüksekova'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle 3 bin 63 konut, 129 iş yeri, 2 cami, 2 de taziye evimizin çalışmalarını başlattık ve inşaatları hızlı şekilde sürdürülüyor. 7 bin 876 hak sahibine evlerini yenilemesi için de 117 milyon lira devletimiz destek sağladı. Esnaf ve çiftçi kardeşlerimizin zararlarını karşıladık ve vatandaşlarımıza yaklaşık 72 milyon lira sosyal yardım gerçekleştirdik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapımı devam eden 5 okul, biri de ihale aşamasında 6 okulumuz var.Üniversiteyle ilgili ilk etabı inşallah temmuz itibarıyla tamamlıyoruz. İkinci etabın ihalesine çıktık, onun da en yakın zamanda ihalesini yapacağız ve üniversitemizde mühendislik, mimarlık ve diğer fakültelerin de olduğu yaklaşık 2 bin 500, 3 bin öğrencimiz var. Bunun da sayısını artırmak suretiyle süreç içinde üniversitemizi güçlü hale sokacağız."Bakan Kurum, bölgedeki ilçelerde üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları kurarak eğitim seviyesini yükselteceklerini dile getirdi.Vali Akbıyık da doğal gaz için test çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hakkari il merkezi ve ilçelerimizde TOKİ'nin yapacağı ilkokul, ortaokul ve liselerle beraber 26 okul projemiz devam ediyor. Sağlık alanında Derecik'te hastanemiz bitmek üzere. Birçok hizmet devam ediyor. Artık her alanda spordan, kültüre, güzellikleriyle, başarılarıyla sanatta söz konusu olan bir Hakkari var. Hakkari bunlara yakışır." diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra beraberindekilerle Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.