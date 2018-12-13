AK Parti Hatay
İl Başkan Vekili Mehmet Ali Yanmaz, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
'ın Suriyeliler üzerinden algı operasyonu başlattığını belirtti.
Yanmaz, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş
'ın vatandaşlık verilen Suriyelileri eleştirerek, "Hatay'ın kaderini, geleceğini Suriyeliler mi değiştirecek." şeklindeki söylemlerle algı oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Savaş'ı eleştiren Yanmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bebek
katili Öcalan
'a sayın diyen milletvekillerini savunan CHP
milletvekillerini niye kınamıyorsun? 24 Haziran'da Hatay'da milletvekili çıkaran, 31 Mart'ta sana oy vermeye hazırlanan HDP
'li oylarını reddetmeyerek, gelecekte Hatay'ın kaderini değiştirmelerine makam uğruna göz yumacak mısın? Hedefin, algı operasyonları yapmak yerine, Hatay halkına hizmet olmalıydı."
Cumhuriyet Halk Partisi,Lütfü Savaş,Hatay
13 Aralık 2018 Perşembe 17:25