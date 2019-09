Hedefinde 3. dünya şampiyonluğu var

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Rusya'nın Ulan Ude şehrinde 30 Eylül-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkıp, üçüncü kez bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.Busenaz'ın kariyerinde, 2 dünya, 5 Avrupa ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Busenaz: "İnşallah en güzel sonuçları alıp ülkemize döneriz"

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü dünya şampiyonluğu için ringe çıkacağını dile getirdi.

Son Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Rus rakibi Darima Sandakova'ya yenildiğini hatırlatan milli sporcu, "Şimdi ise yenildiğim Rus rakibimin kendi ülkesine, kendi şehrine gidiyorum. Bu şampiyonada, olimpiyatta yarışacağım rakipler var." açıklamasında bulundu.

Dünya Şampiyonası'nda her sporcunun altın madalya hedefinin olduğunu belirten Busenaz, şunları söyledi:

"Altın madalya alırsam, olimpiyat vizesinde de daha çok şansımız olur. Tek hedefim İstiklal Marşımızı okutup, dünyaya ezberletmek. Tabii ki zor rakiplerimiz var ancak biz de çok çalışıyoruz. Türkiye boksta gerçekten iyi. Her kiloda seri başarılarımız var. Hocalarımız ve teknik ekip sayesinde inşallah en güzel sonuçları alıp ülkemize döneriz. Üçüncü dünya şampiyonluğunu almak ve bayrağımızı göndere çektirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

