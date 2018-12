Hedefleri Geçerek Amaca Ulaşacağımızı Düşünüyorum"

02 Aralık 2018 Pazar 23:41



Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Querasma, şampiyonluk yolunda kendilerine koydukları hedefleri birer birer geçerek sezon sonu belirledikleri amaca ulaşacaklarını söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray 'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma , "Bizim için önemli bir maçtı. Bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk ve 1-0'lık bir galibiyet aldık. Daha fazla gol atabilirdik, şansımız da vardı. Ama istediğimizi aldığımız düşünüyorum. Bu bizim için hem moral olarak hem de önümüzde daha net şekilde bakabilmemiz için iyi oldu. Bugünü artık geçirdik. Dinleneceğiz ve bir sonraki maç için hazırlanmaya başlayacağız. Şampiyonluk yolunda kendi koyduğumuz hedefleri birer birer geçerek o amaca ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."VAR GÖREVİNİ YAPIYOR"Bu akşam VAR sistemi ile verilen hakem kararlarına da değinen tecrübeli oyuncu, "VAR dediğimiz sistemin icraatını biz yapmıyoruz. Biz kendi işimizi yapıyoruz. VAR ile ilgilenen de diğer insanlar var. Bizim penaltımız verildi. Galatasaray'ın penaltı pozisyonu iptal edildi. Benim bir golüm iptal edildi, ben henüz görmedim pozisyonu. Ama ofsayt olduğu söyleniyor. Bu yoldan bakarsak VAR görevini yapıyor. Bize de buna saygı göstermek düşüyor" şeklinde konuştu."ŞU AN SADECE BİR SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUM"Devre arası transfer dönemi için Çin ve Arap ülkeleri takımlarıyla adının geçtiğinin sorulması üzerine ise Quaresma, "Şu an sadece düşündüğüm önümüzdeki maçlar. Şu an bir sonraki maçı düşünüyorum. Sonra da kalan maçları düşünmeye devam edeceğim. Ben Beşiktaş'ta olduğum sürece sadece Beşiktaş'a odaklanıp buradaki görevimi icra edeceğim. Farklı bir durum olursa bu o zaman konuşulur" diye konuştu.(Uygar Aydın/İHA)