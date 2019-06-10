Hedefleri olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edebilmek

Kaynak: AA

RIDVAN KORKULUTAŞ - Milli halterciler Ferdi Hardal ve Ahmet Turan Okyay, eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda derece elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları için vize almayı hedefliyor.Katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden milli halterciler, bir yandan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda eğitim hayatlarına devam ederken, bir yandan da Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gazikent Spor Salonu'nda antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.Tayland'da 16-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda iyi bir kota puanı alarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda halterde yarışacak 2 erkek sporcu olmayı hedefleyen genç milliler, emeklerinin karşılığını alabilmek için omuz omuza vererek birbirlerini destekliyor.Hardal: "Buralara gelmem halter sayesinde oldu"Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 127 kiloyla bronz, silkmede 155 kiloyla gümüş ve toplamda 282 kiloyla bronz madalya elde eden milli halterci Ferdi Hardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıl önce Tokat'ın Çat beldesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde haltere başladığını söyledi.İlk uluslararası başarısını spora başladıktan 3 yıl sonra elde ettiğini dile getiren Hardal, yıldızlar kategorisinde Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu belirtti.Daha sonra eğitimini sürdürdüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesinden GAÜN'e geçiş yaptığını anlatan Hardal, sportif faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek amacıyla Gaziantep'e yerleştiğini kaydetti.Sporun kendisine güzel bir yaşam sunduğunu vurgulayan Hardal, şöyle konuştu:"Buralara gelmem halter sayesinde oldu. Halter olmasaydı köyde veya sanayide olacaktım. Önümüzdeki en önemli yarışma 2020 Tokyo Olimpiyatları. Olimpiyatlara halter branşında erkeklerde 2 kişi gidebilecek. Büyük olasılıkla ben de varım. Düzenlenen uluslararası yarışmalarda kim daha fazla puan alırsa, olimpiyatlara gitmeyi hak edecek. Önümüzde Büyükler Dünya Şampiyonası var Tayland'da. Şu an ona hazırlanıyoruz."Okyay: "Şu ana kadar 3 Avrupa şampiyonluğum var"Şampiyon halterci Ahmet Turan Okyay, spora ilk olarak güreş branşında başladığını anlattı.Güreş antrenmanlarına gittiği dönemde bir halter antrenörüyle tanışmasıyla bu branşa yöneldiğini kaydeden Oktay, "2015 yılında Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Bu başarımı aynı şekilde devam ettirdim ve şu ana kadar 3 Avrupa şampiyonluğum var. Antrenmanları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeyi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için iyi bir kota puanı alabilmeyi amaçlıyorum. Spor bana daha gayretli çalışmayı, sabrı ve mücadele hırsını öğretti. Gençlerin spora yönelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.Özaslan: "Spor bireye ahlak katıyor"Gaziantep Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) halter antrenörü Murat Özaslan, sporcuların milli takıma hazır bir şekilde gitmeleri için gayret gösterdiklerini aktardı.Özaslan, "Amacımız Avrupa'da ve dünyada ülkemizi en güzel şekilde temsil edebilmek. Spor öncelikle bireye ahlak katıyor. Sporcunun ilk önce ahlaklı olması gerekir. Bu her zaman birinci önceliğimizdir. Bu da insanın bütün yaşantısına olumlu bir şekilde yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.