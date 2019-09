"Hedeflerimize milletimizle beraber yürüyeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.' milletin aklını karıştırıyor. Kimse böyle bir şeye inanmasın. Biz bu ülkede yapacaklarımızı, 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımıza yazdık. O hedeflere milletimizle beraber yürüyeceğiz." dedi.Bakan Turhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu yıl mali seçimleri yaptıklarını, her seçimde olduğu gibi yine milletin AK Parti'ye çok büyük oranda destek verdiğini belirtti.Seçimlerde bin 389 belediyenin 755'ini alarak AK belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdıklarını aktaran Turhan, AK Parti'nin şimdiye kadar girdiği 15 seçimde rakiplerine açık ara farkla galip geldiğini, dünyada böyle bir partinin olmadığını vurguladı.Milletin AK Partiye destek vermesinin arkasında önemli nedenler olduğunu anlatan Turhan, bu nedenlerden bazılarının iktidara geldiği günden bu yana Türkiye 'deki, değişim, dönüşüm, gelişim, altyapı hizmetleri ve sosyal hizmetler olduğunu belirtti"Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir"AK Parti'nin iktidarda olmasının, milletten böyle güçlü destek görmesinin en önemli nedenlerinden birinin kendisini, davasına adamış, milletin adamı, hizmet adamı olan, liderleri Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, konuşmasına şöyle devam etti:"Muhalefetin hedefi davamızın lideridir. Memleketimiz üzerinde hesapları olan iç ve dış mihrakların hedefi de davamızın lideridir. Davamızın liderini eğer zayıflatırlarsa kendileri istedikleri gibi bu ülke üzerindeki hesaplarını yapmada, oyun kurmada serbest kalacaklardır. Bizler de bunun için davamıza ve onun liderine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadakatle samimiyetle sahip çıkmamız lazım. Bu davanın en önemli görevlerden biri, idrak etmesi gereken hususlardan biri de budur. Bizim içimizden bu yolculuk esnasında bazıları bir takım bahaneler ve nedenlerle yolumuzdan ayrılmışlar, kendilerine başka yol tayin etmişlerdir. Bu da davamızın liderinin zayıflatılması için yapılan metotlardan biridir. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir, bizim partimizde herkes görüş ve fikrini açık olarak kurullarında söyleyebilir ama bunu ayrışma ve bozuşma sebebi yapmamamız lazım. Eğer yapılıyorsa başkalarının hesabının figüranlığını yapıyorlardır."Amaçlarının bölgesinde kendi kendine yeten, kendi kararını alan lider bir Türkiye oluşturmak olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman her yerde bunu savunduğunu anlattı.Tüm dünyanın Türkiye'nin yaptığı hizmetlere gıptayla baktığını ifade eden Turhan, bugün temelini attıkları Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının bu hizmetlerden sadece bir tanesi olduğunu söyledi."Başta mazlumlar olmak üzere, zalimler bizden korkuyor, mazlumlar bizden ümit bekliyor" diyen Bakan Turhan, "Onun için büyük devlet olmalıyız, onun için güçlü olmalıyız. Onun için bulunduğumuz topraklarda Türk milletinin bin yıldır hüküm sürdüğü bu topraklarda bizim iktidarımız, bizim davamız devam edecektir. Başkalarının sözünün figüranı olmayacağız. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.' milletin aklını karıştırıyor. Kimse böyle bir şeye inanmasın. Biz bu ülkede yapacaklarımızı, 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımıza yazdık. O hedeflere milletimizle beraber yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ise Bakan Turhan'a Edirne'ye yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.