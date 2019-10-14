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"Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

14.10.2019 10:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Twitter, Politika

Kaynak: AA

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