Hedeflerinde Cumhurbaşkanımız Var"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir." ifadelerini kullandı.Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta."