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Hediye Edilen Savaş Uçağı Turu, Acil Tahliye Butonuyla Son Buldu

Fransa'da bir savunma firmasında yönetici olarak çalışan 64 yaşındaki kişiye, iş arkadaşları tarafından savaş uçağı turu hediye edildi.

14.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:53
Hediye Edilen Savaş Uçağı Turu, Acil Tahliye Butonuyla Son Buldu
Fransa 'da bir savunma firmasında yönetici olarak çalışan 64 yaşındaki kişiye, iş arkadaşları tarafından savaş uçağı turu hediye edildi. Hediye edilen tur sırasında paniğe kapılan kişi, yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı.

Hiçbir havacılık tecrübesi olmayan ve uçmaktan pek de keyif almayan kişiye, arkadaşları tarafından savaş uçağı turu hediye edildi. Hediyeyi, kabalık olabilir düşüncesiyle geriye çeviremeyen kişi, Dassault Rafale B tipi savaş uçağı ile tura çıktı. Tur esnasında paniğe kapılan kişi acil tahliye butonuna bastı ve kendisini uçaktan fırlattı.

Yerden 400 metre yukarıda, saatte 500 km hızla giden uçaktan kendisini yanlışlıkla fırlatan kişi, paraşütle yere indi. İniş esnasında kaskı da çıkan kişinin yara almadan kurtulduğu bildirildi. Yakınlarda bir bölgeye iniş yapan kişi, hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma açıldı.

Yapılan Araştırmada Bir Dizi Güvenlik İhlâli Tespit Edildi

Hava kazaları konusunda uzman olan kişilerin yaptığı araştırmalar sonucu, kişinin uçuş öncesi yapılan kontrollerinde aşırı stresli olduğu, uçmaya elverişli olmadığı tespit edilmesine rağmen uçuşa kabul edildiği raporlandı. Bunun yanı sıra, kayışların kişiyi koltuğa güvenli bir şekilde bağlaması için ayarlanmadığı da raporlandı. Raporda kişinin kaskının yanlış takıldığı bilgisi de yer aldı.

Oluşan bütün olumsuz durumlara rağmen kişiyi uçuşa kabul eden ve uçuşu gerçekleştirenlerle ilgili olarak, raporlama sonucunda nasıl bir yaptırım uygulanacağı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fransa, Teknoloji
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