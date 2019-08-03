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Hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap bulundu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi.

03.08.2019 11:07 Hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap bulundu
ADANA'nın Seyhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Ömer B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Eğitimli narkotik köpeği 'Coco' ile yapılan aramalarda, hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Narkotik, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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