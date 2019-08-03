Haberler» Güncel» Haber

Hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap bulundu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi.

03.08.2019 11:15 Hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap bulundu
ADANA'nın Seyhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Ömer B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Eğitimli narkotik köpeği 'Coco' ile yapılan aramalarda, hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Narkotik, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:47   Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme
13:46   Büyükelçi Orhangazi'yi gezdi
13:46   İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER 4. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNDE KONUŞTU
13:46   Batman'da 60 yetime bayramlık
13:46   Denizli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
13:46   Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
13:46   Kılıçdaroğlu: "Devletin silah fabrikasını yabancı bir orduya satılmasına tahammül edemiyorum"