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Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı

Yılbaşı öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

14.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:01
öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.
Bağcılar Asayiş Şube ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphe üzerine Refik K.'ya (30) ait aracı durdurdu. Aracın içinde arama yapan ekipler, hediye paketi içinde 1 kilo 120 gram toz esrar buldu.
Refik K.'nın evinde de arama yapan ekipler, evde de 30 kilogram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplamda 31 kilo 120 gram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Refik K.'nın evinde biri hard disk görünümlü olmak üzere iki adet de hassas terazi ele geçirildi. Refik K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı

Yavuz Selim Mahallesi, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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