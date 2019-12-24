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Hediyeli balonları kapmak için birbirlerini ezdiler: 17 yaralı

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde içine hediyeler konulmuş balonları kapmak için aşağıda bekleyen kalabalık, balonların salıverilmesinin ardından balonları yakalayabilmek için birbirini ezdi.

24.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:00 Hediyeli balonları kapmak için birbirlerini ezdiler: 17 yaralı

'da bir alışveriş merkezinde içine hediyeler konulmuş balonları kapmak için aşağıda bekleyen kalabalık, balonların salıverilmesinin ardından balonları yakalayabilmek için birbirini ezdi. Olayda 17 kişi yaralandı.

Amatör kameralar tarafından kaydedilen olay Sidney kentinin Parramatta bölgesinde meydana geldi.

Bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı ve 'Mega Balon Yağmuru' adını verdiği etkinlikte bazılarının içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon aşağıda bekleyen kalabalığın üzerine bırakıldı. Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Onlarca kişinin yere düştüğü olayda 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel medya 5 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını; 12 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balonların bırakılması

Yaşanan arbede anları



Avustralya, Güncel

Kaynak: DHA

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