Haberler » 3. Sayfa » Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı - Haberler

Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

19.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:17Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 günü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "65 plaka sayılı otobüsün bagajında narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, S.E. isimli yolcuya ait 1 adet hediyelik eşya kolisinde 25 paket halinde toplam 7 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yolcu S.E.'in Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada ise; 1 adet hassas terazi, 21 gram esrar maddesi, 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak S.E. isimli yolcu, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
08:59  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 975. hafta Şans Topu sonucu
19.02.2020 11:01:13