Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat satıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hüsnü İkizler, ağabeyinin hediye olarak aldığı ancak daha sonra talep üzerine sattığı saatlerin beğenilmesi üzerine tesadüfle başladığı saatçilik mesleğini 60 yıldır sürdürüyor.



Lüleburgazlı Hüsnü İkizler, ağabeyi Hüseyin İkizler'in İstanbul'daki ortanca ağabeyine hediye olarak aldığı 2 saatten birini beğenen bir esnafa satmasıyla kendisini saatçilik mesleğinde buldu. 1930 ile 1960 yılları arasında İstanbul Caddesi üzerinde bakkallık yapan İkizler ailesi, şimdi hayatta olmayan Hüseyin İkizler'in girişimiyle saatçilik yapmaya başladı. İkizler ailesi 1960 yılından beri, Hüsnü İkizler de 1972 yılından bu yana zamanı kontrol ederek, Lüleburgazlılara saat satıyor. Lüleburgaz'da saatçiliği 1960 yılından bu yana yaptıklarını kaydeden Hüsnü İkizler, esas baba mesleklerinin bakkallık olduğunu söyledi. İkizler, "Bu işi 1960'tan beri yapıyoruz. Esnaf olarak 1930'dan beri buradayız. Ancak 1960 yılında saatçiliğe başladık. 1960'dan evvel biz bakkaliyeydik. Şimdiki ismi market tabi bunların. Mecburen saatçiliğe başladık. Baba mesleği esas bakkaliyeciliktir" diye konuştu.



"Her şey hediye saatle başladı"



Her şeyin ağabeyi Hüseyin İkizler'in ortanca ağabeylerine aldığı hediye saatle başladığını kaydeden Hüsnü İkizler, "Ağabeyim vardı. Ağabeyim İstanbul'a gitti. Rahmetli babam 'Hukuk fakültesinde okuyan ortanca ağabeyine saat al Hüseyin' diyor. Ağabeyim de iki tane alıyor saat. Otobüste yanına Burgazlı bir esnaf denk geliyor. Saatlerden birini istiyor. O da saati veriyor. Bu sefer İstanbul'a gittiğinde rahmetli babam 4 tane saat almasını istiyor. Ağabeyim o dört saati Lüleburgaz'a getiriyor. Saatlerin hepsi satılıyor. Sonra o 4 saat de 8 oluyor. Bunun üzerine rahmetli babam ağabeyime 'Ne uğraşacaksın bakkaliyeyle' diyor. Bizim saatçilik işi de böylece başlamış oluyor" diye konuştu. İkizler, 1972 yılına kadar eğitim hayatını sürdürdüğünü ve 4 yıl boyunca askeri okullarda okuma yazma bilmeyen askerlere öğretmenlik yaptığını söyleyerek, "Rahmetli ağabeyimle birlikte 1972'den beri bu işi yapıyorum. 1972 yılından önce ben öğrenciydim. Dört sene öğretmenlik yaptım. Askeri okullarda öğretmenlik yaptım. O zaman askeri okullarda okuma yazma bilmeyen askerlere okuma yazma öğretiyorduk 4 ayda" dedi.



Aile olarak 1960'tan bu yana saat sattıklarını söyleyen 76 yaşındaki İkizler, aradan geçen bunca yıla karşın dükkanlarını değiştirmediklerini söyledi. İkizler, "Dükkanın dışı bile aynı. Hiç değişmedi. Benden sonra devam edecek kişi var mı bilemiyorum. İki kızım var. Biri İzmir Ege Üniversitesi'nde akademisyen. Diğeri Edirne'de üniversite okuyor. Benden sonra devam ederse yeğenlerim devam eder. Ölen ağabeyimin torunları onlar. Onlar yapar mı yapmaz mı bilemiyorum" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA