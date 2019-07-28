Heidi Klum, kalçasının göründüğü dansıyla Instagram'ı salladı!

Dünyaca ünlü eski top model Heidi Klum sosyal medya hesabından yayınladığı yırtık etek videosuyla Instagram'ı salladı.

17 YAŞ KÜÇÜK NİŞANLISIYLA EVLENMİŞTİ

Eski top model Heidi Klum ile kendisinden 17 yaş küçük nişanlısı Tom Kaulitz ile beş ay önce gizlice evlenmiş ve magazin kulislerinde uzun süre kendisinden söz ettirmişti. Şimdilerde sürpriz evliliği yüzünden gerçekleştiremediği düğünü için hazırlıklar yapan Heidi Klum, sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımda bulunmuştu. Üstsüz güneşlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerine ulaştıran ve yanında da düğün hazırlıklarıyla ilgili bir listenin görüntüsünü paylaşan 46 yaşındaki Klum, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla "Düğün hazırlıkları Heidi'yi delirtti" şeklinde yorumlar almasına neden olmuştu.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Üzerindeki eteğin kalça kısmı yırtılan Heidi Klum o anların videsonu hesabından paylaştı ve bu durumu gizlemek yerine sergilediği bir dansla çok daha fazla ortaya çıkarmayı tercih etti. Heidi'nin 'yırtık etek' dansı saatler içerisinde 2 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.