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Heiko Mass: BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı" dedi.

27.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:22Heiko Mass: BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent 'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı" dedi.

Borell ile görüşmesinden sonra yapılan ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Berlin konferansında ihlal edilmemesi konusunda altı çizilen silah ambargosunun hali hazırda ihlal edilmesine ilişkin Maas, "Berlin'deki masada oturan ve sonuçları kabul eden her birimiz bunun sorumluluğunu üstleneceğiz. BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Maas'ın konuşması

Toplantıdan görüntüler



Birleşmiş Milletler, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: DHA

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