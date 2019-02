Hekim ve Sağlık Personeli İhtiyacını Büyük Ölçüde Gidermiş Olacağız"

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta önümüzdeki dönemde insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizde sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız." dedi.Koca, Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yerel seçimlerin Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olması ve istikrarını sürdürmesi için önemli olduğunu belirten Koca, "Milletimiz, hizmet yolunda önemli bir virajı daha aşmak için gün sayıyor. Hükümetimiz her seçim döneminde olduğu gibi, tarihi önemi olan 31 Mart yerel seçimlerine de güçlü bir vizyonla giriyor. Bu dönemde ziyaret ettiğim pek çok ilde gördüğüm heyecan ve inanmışlığı, bugün burada da müşahede ediyorum." ifadelerini kullandı."Türkiye'nin yıldızını parlatacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millete daha fazla hizmet götürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:"İnanmış bir liderimiz var. Siyasi hayatı boyunca milleti için yaşamış, milleti için hayal kurmuş bir liderimiz var. Liderinin ufkuyla bütünleşmiş bir teşkilatımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızı gönül tahtına oturtmuş, kadirşinas bir milletimiz var. O milletine, milletimiz ona gönülden bağlı. Türkiye bu güçlü bağ sayesinde istikrarla yoluna devam ediyor. İstikrar noktasında yerel seçimler Türkiye'nin geleceği açısından tarihi öneme sahip. İletişim ve teknoloji çağının hızına ayak uydurabilecek dinamik bir yönetim sistemini, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Bu sistemin ilk kabinesi olarak stratejik hedeflerimize odaklanarak hızlı bir üretim sürecine girdik. Türkiye'yi milli kalkınma hedeflerimizle, küresel rekabet ortamında güçlü tutacak tarihi adımlar atıyoruz. Milletten aldığımız destekle önümüzdeki 4 buçuk yıllık zaman dilimini, ihtiyaçlarımız ve hedeflerimiz temelinde planlamış durumdayız. Milletimizin güvenini aldıktan sonra başta sağlık olmak üzere her alanda Türkiye'nin yıldızını parlatacağız."Koca, bütün vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine anında ulaşması vizyonu ile çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sağlıkta önümüzdeki dönemde insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizde sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız. Sağlıkta bugün Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğin Türkiye'si demiyorum, geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor. Sağlıkta Türkiye'yi küresel güce taşıyacak milli kalkınma hamlelerimiz var. İlacımızı, tıbbi cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık hizmetlerinde, sağlık teknolojilerinde kendi markalarımızla dünyaya açılacağız."Bağımsız bir Türkiye için bağımsız bir ekonominin gerektiğini vurgulayan Koca, "Milli kalkınma hamleleri ile her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olursak, ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir aksi girişim istikrarımıza zarar veremez." ifadelerini kullandı."Kutsal bildiğimiz oya sahip çıkmalıyız"Yerel seçimlerde birtakım tercihler nedeniyle oluşan küskünlüklerin geride bırakılmasını isteyen Koca, şu değerlendirmede bulundu:"Kutsal bildiğimiz oya sahip çıkmalıyız. Bu coğrafya sorumluluklarımızın fazla olduğu, özellikle küresel ve emperyal dünyanın bölgede emellerinin olduğu, istikrarımızı bozmak için birlik ve beraberliğimizi bozmak için yoğun bir gayret içinde oldukları, stratejik ortaklarımızın bile yer yer fırsatçılık içinde olduğu bir coğrafya. Büyük resme bakıp, bu anlamda sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. O nedenle 31 Mart sadece mahalli bir seçim değil, sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz. Özellikle bu coğrafyaya gönlünü bağlamış olanlara da buradan ses vermiş oluyorsunuz.""Bizden ayrılan bir daha trene binemez"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da vatandaşlardan 31 Mart seçimleri için destek istedi.Seçim sürecini değerlendiren Usta, "İnsan çıktığı yoldan, çizdiği çizgiden vazgeçmemeli. Bir dava üzerinde yol alıyorsa, o yoldan vazgeçmemeli. Kendi menfaati ve çıkarı uğruna bir yerlere, yanlışlara sapıyorsa bizim o kişilere söyleyeceğimiz tek şey var, 'eyvallah, bizimle artık bir işiniz olamaz'. Seçmenimize kendisini bizim partimizden gibi gösterip ama partimizden ve davamızdan vazgeçmiş insanların bizimle hiçbir işi olamaz. Seçimi kazandıktan sonra Cumhur İttifakı ruhuyla hareket etmeyen, bizden ayrılan kim varsa bir daha bizim trenimize binemeyecektir. Bu çok kesin ve kati bir karardır, uygulanacaktır." diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Koca, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hasan Angı, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.Daha sonra Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Koca, ardından esnafla bir araya gelip, sohbet etti.