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Hekimhan'a Yeni Mal Müdürü atandı

Van'ın Çatak ilçesinde Mal Müdürlüğünden Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü görevine atanan Yeliz Ercan görevine başladı.

29.08.2019 16:08 Hekimhan'a Yeni Mal Müdürü atandı
Van'ın Çatak ilçesinde Mal Müdürlüğünden Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü görevine atanan Yeliz Ercan görevine başladı.

Hekimhan'a yeni atanan Yeliz Ercan, Hekimhan'da görev süresi içerisinde insan odaklı bir hizmet içinde olacaklarını söyledi. Ercan, "Mükelleflerimize zaman içerisinde ziyaretler gerçekleştirerek, sıkıntılarını dinleyip yardımcı olmaya çalışacağız. Devletimiz ve milletimiz için verimli hizmetlerde bulunmak üzere buradayız. İlçemizdeki mesai arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Hekimhan, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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